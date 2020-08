Fall Guys-Release für Xbox und Switch ist in Zukunft nicht ausgeschlossen

Fall Guys: Ultimate Knockout begeistert derzeit als kostenloses PS Plus-Spiel auf der PS4 und als PC-Release etliche Multiplayer-Fans. Das Team von Mediatonic scheint mit den kuriosen Wettbewerben im Takeshi's Castle-Stil einen Nerv getroffen zu haben, dem auch die Probleme zum Start nichts anhaben können.

Deshalb ist es auch kein Wunder, dass aktuell auch einige Xbox- und Switch-Fans etwas neidisch auf die PS4 und natürlich Fall Guys hinüberschielen. Denn es stellt sich die Frage: Kommt Fall Guys auch für die Xbox und die Switch?

So steht es derzeit um andere Versionen von Fall Guys

Die Antwort lässt sich recht schnell aus dem offiziellen FAQ auf der Website von Mediatonic entnehmen. Dort heißt es:

"Zum Start wird es Fall Guys nur auf PS4 und Steam geben. Später würden wir das Spiel aber auch gerne auf andere Plattformen bringen. Lasst uns auf Twitter und Discord wissen, auf welchen Plattformen wir das Spiel als nächstes veröffentlichen sollen. [...]"

Das Interesse von Entwicklerseite ist also da, jetzt liegt es auch ein Stückweit an der Community, den Wunsch nach Xbox- und Switch-Versionen noch einmal nachhaltig unter Beweis zu stellen. Wenn ihr Fall Guys also gerne auch auf den Microsoft- und Nintendo-Konsolen haben möchtet, dürft ihr Media Tonic das gerne über die verlinkten Kanäle wissen lassen.

Fall Guys ist ein Multiplayer-Kracher mit Spaßbremse

Wer mehr über die Stärken des Spiels herausfinden will - und wissen, warum es letztendlich nicht für höhere Wertungsregionen reicht - sollte sich unbedingt den Test von Kollege Dennis durchlesen.

10 2 Mehr zum Thema Fall Guys im Test: Multiplayer-Kracher mit Spaßbremse

Möchtet ihr Fall Guys auch gerne auf anderen Plattformen haben? Und wenn ja, auf welchen?