Fall Guys - Season 2 wird auf der gamescom enthüllt

Seit seiner Veröffentlichung Anfang August ist Fall Guys aktuell das Spiel der Stunde auf PS4 und PC. Mit der hohen Zugänglichkeit und der kunterbunten Aufmachung hat Entwickler Mediatonic bei vielen Spieler*Innen einen Nerv getroffen.

Das derzeit größte Problem ist jedoch der Mangel an Abwechslung, weswegen viele schon sehnlichst auf neue Minispiele, weitere Modi und freischaltbare Items warten. Und exakt die Inhalte wird es wohl in Season 2 geben, von der wir jetzt wissen, wann sie enthüllt wird.

Neue Fall Guys-Inhalte auf der gamescom

Via Twitter meldetet sich jetzt Moderator und Host der gamescom Opening Night Live Geoff Keighley zu Wort. Zur Info: Die Show ist der Startschuss der erstmals digitalen Messe. Hier sollen insgesamt 38 Spiele via Livestream vorgestellt werden. Laut Keighley findet die Weltpremiere zu Season 2 im Verlauf der Show statt.

Wann ist die Opening Night Live? Am Donnerstag, den 27. August um 20 Uhr deutscher Zeit. Welche Events euch sonst noch auf der gamescom erwarten, lest ihr hier:

Bis der Startschuss von Season 2 fällt, dauert es allerdings noch ein wenig. Erst in 43 Tagen, also am 6. Oktober 2020 endet die aktuelle Season.

So läuft eine Season ab

Der Fortschritt in Fall Guys funktioniert nach dem Prinzip eines kostenlosen Battle Pass. Gewinnt ihr Episoden oder qualifiziert euch für die nächste Runde, erhaltet ihr Erfahrungspunkte und steigt so im Level auf.

Auf jeder Stufe winken dann Belohnungen wie neue Kostüme für euren Charakter, Kronen und mehr. Habt ihr Level 40 erreicht, habt ihr die Season gemeistert und die Wartezeit auf die kommende Season beginnt. Hier geht dann alles wieder von vorne los.

Den Start einer Season nutzen Entwickler wie beispielsweise in Fortnite häufig, um dem Spiel neue Inhalte hinzuzufügen. Wir sind daher gespannt, was und Mediatonic auf der gamescom für coole Neuerungen präsentiert.

Welche neuen Inhalte erhofft ihr euch für Season 2?