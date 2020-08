Mit Fall Guys: Ultimate Knockout haben Publisher Devolver Digital und Entwickler Mediatonic absolut ins Schwarze getroffen. Das lustige Party-Battle Royale erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Mittlerweile beklagen sich aber viele darüber, dass es einfach zu wenig Minispiele gibt. Direkt eine Woche nach Release kommt jetzt ein Patch, der neben vielen Bug-Fixes einen neuen Modus hinzufügt.

Wann wird das Update veröffentlicht? Der erste Patch zu Fall Guys soll am 12. August erscheinen. Eine genaue Uhrzeit wurde noch nicht genannt aber soll gleichzeitig auf PC und PS4 erscheinen.

Das ist das neue Minispiel: Sprung-Probe

Das Wichtigste an dem neuen Patch ist ganz klar das neue Minispiel. Doch ganz so neu ist Sprung-Probe (auf Englisch Jump Showdown) nicht, denn es ist das einzige Spiel gewesen, das bisher den Sprung von der Beta in die Vollversion nicht geschafft hat. Jetzt kehrt es aber endlich zurück und ist damit das vierte mögliche Final-Spiel.

Das ist das Ziel in Sprung-Probe: Wie schon beim bisherigen Sprung-Klub müsst ihr zwei übereinander hängenden Stangen ausweichen und darüber springen. Nur dieses Mal fallen einzelne Elemente der runden Fläche in den Abgrund. Sobald sie wackeln müsst ihr sie schnell verlassen. Am Ende können nur zwei Plattformen übrig bleiben und dann geht es nur noch darum, Glück zu haben, dass die Stangen nicht direkt übereinander sind.

Tipps zu Sprung-Probe und allen anderen Minispielen bekommt ihr hier:

Daneben wird es aber auch weitere Bug-Fixes und kleine Änderungen geben. Das alles erwartet euch im Patch:

Die Gewichtung von "Riesen Patzer" wurde für mehr Varianz bei Final-Runden heruntergesetzt.

Verbesserung der Benachrichtigungen bei Matchmaking- und Server-Fehlern.

Physik einiger Elemente wie in "Zehenspitzen" bei zu hohen Framerates verbessert.

Die Krone in "Berg-Spitze" funktioniert jetzt richtig und kann nicht mehr erklommen werden.

In "Block Party" können Fall Guys nicht mehr auf die Mauer springen.

Behoben, dass Gruppen beim Matchmaking durch zu vielen Serveranfragen Fehler bekommen.

Sonderzeichen in Namen von Spieler*innen werden jetzt richtig angezeigt.

Die Trophäe "Big Tease" kann jetzt in allen Regionen freigeschaltet werden.

Freut ihr euch schon auf die Neuerungen mit dem ersten Patch zu Fall Guys? Was fehlt euch noch unbedingt, damit ihr das Party-Battle Royale voll genießen könnt?