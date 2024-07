Genial einfacher Fallout 4-Trick verschafft euch unendlich Munition - Dieser arme NPC ist eine echte Fusionszellen-Schleuder

In Fallout 4 gibt es haufenweise Bugs und Glitches, aber nur wenige, die so praktisch sind wie der hier.

Um in Fallout 4 mit den Powerrüstungen durch die Gegend stapfen zu können, braucht ihr Fusionszellen. Wer mit mächtigen Laser-Waffen rumballern will, benötigt die Energiequelle ebenfalls. Das macht die Fusionszellen zu einer der wichtigsten Ressource und Munition des Endgames. Glücklicherweise wurde jetzt aber ein neuer Trick entdeckt, mit dem ihr euch verlässlichen Nachschub sichern könnt. Wie das funktioniert, lest ihr hier.

Fallout 4-Spieler entdeckt genialen Glitch, der euch mit schier unendlich Munition versorgt

Worum geht's? Fallout 4 hat vor gar nicht allzu langer Zeit endlich das lang erwartete und heiß ersehnte "Next Gen"-Update für PS5 und Xbox Series S/X sowie den PC verpasst bekommen. Das brachte nicht nur schickere Grafik, sondern auch einige neue Inhalte – und damit auch neue Bugs und Glitches. Der wohl coolste davon kann eure Fusionszellen-Problematik ein für alle mal lösen.

So funktioniert das genau: Ein NPC, der mit dem neuen Update erst in Fallout 4 eingeführt wurde, besitzt eine überraschende Eigenschaft, nachdem er das Zeitliche segnet. Solange sich der Leichnam der Spielfigur nämlich in einer aktiven Spiele-Zelle befindet und dort auch noch die ingame-Zeit voranschreitet, generiert der Körper in seinem Inventar alle paar Sekunden neue Fusionszellen.

"Ich habe Caronis Leichnam den ganzen Weg bis zurück zum Heiligtum getragen. Er ist eine Fusionszellen-Herstellungsmaschine. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigtes Design von Bethesda ist, aber Caronis Körper wird automatisch alle 18 Sekunden 9 Fusionszellen generieren."

Wieso der weite Weg? Weil der Fallout 4-Spieler und Redditor hier erklärt, dass er beim Heiligtum viel Zeit verbringt, indem er zum Beispiel an seiner Basis baut. Liegt der Leichnam des NPCs währenddessen in der Ecke, generiert er fröhlich vor sich hin weitere Fusionszellen. Was er nicht tun würde, wenn er an einer anderen, weit entfernten Stelle liegen würde.

Das bedeutet aber auch, dass der Transport richtig weit und anstrengend war. Immerhin musste der leblose Körper vom Leuchtenden Meer bis zum Heiligtum geschleppt werden. Pro-Tipp: Falls ihr das auch machen wollt, packt dem Toten all eure schweren Sachen ins Inventar, dann lauft ihr nicht so schnell Gefahr, völlig überladen zu sein und dadurch langsamer zu werden.

Ihr wollt mehr Fallout? Kein Problem: Auch wenn Fallout 5 zwar noch richtig lange auf sich warten lässt, hat nicht nur Fallout 4 neue Inhalte bekommen, sondern auch Fallout 76. Nächstes Jahr soll man sich dort sogar in einen Ghul verwandeln und endlich so spielen können. Auch die überaus erfolgreiche Fallout-Serie wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt und dann gibt es da ja auch noch die Fan-Mod namens Fallout: London, die irgendwann demnächst endlich erscheinen dürfte.

Wie findet ihr den Trick? Habt ihr vielleicht sogar einen ähnlichen oder noch besseren auf Lager?