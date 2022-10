Fallout 4: Gratis-Upgrade bringt 4K und höhere Framerates für PS5 und Xbox Series S/X

Fallout 4 ist zwar auch so schon auf der PS5 und der Xbox Series S/X spielbar, ihr profitiert jedoch nur bedingt von der leistungsfähigeren Hardware. Aber das hat bald ein Ende, denn jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Besitzer*innen des PS4- und Xbox One-Spiels: Bethesda kündigt ein kostenloses "Next Gen"-Upgrade für Fallout 4 an, das grafische Verbesserungen und eine höhere Framerate beinhalten soll.

Darum geht's: Fallout 4 bekommt nächstes Jahr ein sogenanntes Next Gen-Update. Ihr wisst schon, diese nächste Konsolengeneration in Form von PS5 und Xbox Series S/X, die eigentlich schon zwei Jahre lang Current Gen sind – nur leider sind sie immer noch schwer erhältlich.

Das steckt drin: Allzu viele Details verrät Bethesda leider nicht in dem Blogpost auf der offiziellen Seite. Zumindest nicht über das Update von Fallout 4. Einige wenige Eckdaten gibt es dann aber doch:

4K-Unterstützung

"Performance-Modus-Features für hohe Framerates"

Bonus-Creation Club-Content

Kostenlos für PS5, PC und Xbox Series S/X

Das klingt ganz danach, als könnten wir dann zwischen einem Qualitätsmodus mit 4K-Auflösung und einem Performance-Modus mit hoher Framerate wählen. Und das Ganze soll komplett gratis erhältlich sein, wenn ihr Fallout 4 schon besitzt.

Wann kommt das Update? Einen exakten Termin nennt Bethesda nicht, aber das Upgrade wurde für nächstes Jahr, also 2023 angekündigt.

Das ist Fallout 4

Fallout 4 bleibt zwar hinter seinem Vorgänger zurück, bietet aber trotzdem all das, was Bethesda-Fans lieben – und hassen. Dazu gehört der Fokus auf die Spielwelt, in der es spannende Geschichten zu entdecken gibt, aber eben auch die für Bethesda typischen und regelmäßigen technischen Probleme. Hier könnt ihr euch den großen Fallout 4-Test durchlesen:

Schnappt euch Fallout 3 kostenlos! A propos Vorgänger: Im Moment könnt ihr euch den Genre-Meilenstein Fallout 3 in der Game of the Year-Edition komplett gratis sichern. Allerdings nur für den PC und über den Epic Games Launcher beziehungsweise Store. Da könnt ihr euch jedenfalls noch bis Donnerstagmittag den Klassiker abgreifen.

Wie findet ihr die Aussicht auf ein Grafik- und Performance-Upgrade für Fallout 4? Welchen Teil der Reihe spielt ihr am liebsten?