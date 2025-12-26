Ihr sollt Fallout 5 bis zu "600 Spielstunden" genießen - Bethesda hat bereits ein klares Ziel und will Umfangmonster erschaffen

Mit dem Start der zweiten Season von Amazon Primes Fallout-Show dürften sich viele alte und neue Fans der Endzeit-Serie verstärkt fragen, wann es denn endlich mit Bethesdas gleichnamiger RPG-Reihe weitergeht. Und tatsächlich hat Tod Howard bereits 2022 bestätigt, dass Fallout 5 in Arbeit sei und wahrscheinlich nach The Elder Scrolls 6 auf den Markt kommt.

Auf eine offizielle Enthüllung von Fallout 5 warten wir allerdings nach wie vor. Immerhin gibt's jetzt einen kleinen – wenn auch sehr vagen – Hinweis zum Umfang des kommenden Rollenspiels.

Wir sollen das nächste Fallout "600 Stunden lang genießen können"

Game Informer hat vor wenigen Tagen ein Interview mit Todd Howard, Emil Pagliarulo und Angela Browder von Bethesda Game Studios veröffentlicht und sie nach der Zukunft der Fallout-Reihe gefragt.

Emil Pagliarulo, Studio Design Director bei Bethesda, hat sich dabei auch zum möglichen Umfang von Fallout 5 geäußert, bzw. betont er im Interview, was das Entwicklerstudio in Sachen Umfang anstrebt:

Ich wäre glücklich mit einem Spiel, das genauso erfolgreich ist wie die bisherigen Fallout-Spiele und den Fans weiterhin das bietet, was sie lieben – also eine Geschichte, in die sie eintauchen können, und Systeme, die sie mögen. Im Grunde einfach ein Erlebnis, das man nicht nur 20 oder 100 Stunden spielt, sondern 200, 300 oder sogar 600 Stunden, denn das ist die Art von Spiel, die wir machen.

Natürlich muss betont werden, dass es sich hierbei um keine offizielle Bestätigung der tatsächlichen Spielzeit von Fallout 5 handelt. Vielmehr beschreibt Pagliarulo hiermit eine Vision von Bethesda Game Studios.

So oder so ist es schön zu hören, dass Bethesda an alten Tugenden festhält und mit dem nächsten Fallout-Ableger erneut ein Umfangmonster anzustreben scheint.

Der Website Howlongtobeat.com zufolge benötigen "Completionists" – also Spieler*innen, die wirklich alles erledigen und jeden radioaktiv verseuchten Stein umdrehen – in Fallout 4 knapp 218 Spielstunden. Zumindest eine Spielzeit von über 200 Stunden klingt für Fallout 5 also gar nicht mal so abwegig. Ob der nächste Teil dann auch die 600er-Marke knacken und nach einer so langen Zeit noch Spaß machen wird, muss sich erst noch zeigen.

Bis zum Release von Fallout 5 werden aber sicherlich noch einige Jahre ins (Öd)-Land ziehen. Vor 2030 rechnen wir definitiv nicht mit dem Endzeit-Rollenspiel. Zumal Fallout 5 höchstwahrscheinlich erst nach TES6 erscheinen wird und sich aktuellen Gerüchten (via GameStar) zufolge noch in der Pre-Production befindet.

Der letzte Singleplayer-Ableger der Reihe, Fallout 4, kam übrigens 2015 auf den Markt. Im November 2018 folgte mit Fallout 76 Bethesdas Multiplayer-Ausflug, der sich dank nachträglich eingeführter menschlicher NPCs und etlichen neuen Quests mittlerweile aber auch für Solo-Spieler*innen lohnt.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an den kommenden neuen Teil der Fallout-Reihe?