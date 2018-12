Fallout 76 - Bethesdas Support leakt versehentlich persönliche Daten

Fallout 76 kämpft mit vielen Problemen. Nun ist ein weiteres, schwerwiegendes hinzu gekommen.

Beim Bethesda-Support wurden haufenweise Nutzerdaten zugänglich gemacht, die für niemanden zugänglich sein sollten.

Aber eines nach dem anderen.

Käufer der teuren Collector's Edition sollten eigentlich eine hochwertige Segeltuchtasche erhalten. Stattdessen bekamen sie aber nur ein billiges Plastikteil aus dünnem Nylon.

In der Kundenkommunikation hat sich Entwickler und Publisher Bethesda dann nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Nach großer Aufregung hieß es zunächst, da könne man leider nichts machen. Nur um anschließend zurückzurudern und 500 Ingame-Credits im Atomic Shop von Fallout 76 als Wiedergutmachung zu versprechen.

Die Fans waren aber immer noch sauer, weshalb der Bethesda-Support eingelenkt hat: Die Taschen sollen nachgeliefert werden.

Zu diesem Zweck sollten die Betroffenen auf den Support-Seiten ein entsprechendes Ticket erstellen lassen. Natürlich unter Angabe der persönlichen Daten und eines Nachweises, dass man die Power Armor-Edition auch wirklich gekauft hat.

Gerade wenn man denkt, es könnte nicht mehr schlimmer kommen: Es gab offenbar ein sehr großes technisches Problem beim Bethesda-Support.

Das hatte zur Folge, dass die persönlichen Daten wie Name, Telefonnummer und Adresse für alle einsehbar waren. Aber nicht nur das: Einige Nutzer berichten, sie seien dazu in der Lage gewesen, die Support-Tickets selbst zu bearbeiten. Auch die Daten.

Kaum auszumalen, was jemand mit all den Daten und Support-Tickets anstellen konnte, wenn er etwas Böses im Schilde geführt haben sollte. Sämtliche Daten könnten abgeschöpft worden sein.

Neben dem Unding des Daten-Leaks könnten aber zum Beispiel auch sämtliche Support-Tickets einfach als erledigt markiert worden sein – oder die Adressen geändert und so weiter. Dann kommen die Taschen nie bei den Leuten an.

@BethesdaSupport I am receiving other people's support tickets on my @bethesda account. I have numerous people receipts for power armor set that includes their email & home address and the type of card used. This is not good, right? #Fallout76 pic.twitter.com/KUpGCNfIF0