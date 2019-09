Fallout 76 - Nach verbuggtem Patch 12 verspricht Bethesda Besserung

Es ist ein ewiges Hin- und Her mit Fallout 76. Seit dem Release des Online-Ödlands wird das Spiel von etlichen Bugs geplagt. Bethesda sitzt allerdings weiterhin fleißig dahinter und bessert nach. Das hat bisher auch gut geklappt, doch Update 12 hat für viele Spieler die positive Tendenz wieder gekippt. Die Entwickler versprechen Besserung.

Mit Patch 12 wurde der erste Raid Vault 94 für die Spieler geöffnet. Das ist super, nur leider ist derzeit nicht nur der Dungeon selbst ziemlich verbuggt, sondern auch das Hauptspiel hat durch das Update gelitten. Neben sinnlosen Belohnungen am Ende von Vault 94 klagen viele Spieler über häufige Verbindungsabbrüche und Fehler.

Vault 94 löscht das Inventar, wenn ihr Pech habt

Ein Bug ist dabei ganz besonders problematisch. Es gibt Berichte von Spielern, die nach dem Betreten von Vault 94 ihr gesamtes Inventar verloren haben. Alle Items, die sie zu dem Zeitpunkt bei sich trugen, sind weg. Kronkorken, Bauanleitungen und Stats sind offenbar nicht betroffen. In einigen Fällen halfen Neustarts, für andere waren die Gegenstände für immer verloren.

In einem Spiel, in dem das Sammeln von kostbarem Loot im Vordergrund steht, ist Frust hier natürlich vorprogrammiert. Es lässt sich nur schwer einschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu diesem fatalen Fehler kommt. Außerdem ist unklar, ob der Bug auf allen Plattformen auftritt, oder nur auf dem PC.

Bethesda arbeitet auch weiterhin daran, die Probleme in den Griff zu bekommen. Im Blog "Inside the Vault" wurden bereits viele Verbesserungen angekündigt, die mit Patch 13 behoben werden sollen. Dazu gehören unter anderem die häufigen Verbindungsabbrüche. Gut so! Allerdings wird der Inventar-Bug mit keiner Silbe erwähnt.

Zu den angesprochenen Verbesserungen gehören Fixes für die Raid-Belohnungen, Server-Stabilität und verschiedene Fehlerbehebungen. Außerdem soll auch das Event-System überarbeitet werden. Mehr Infos dazu soll es in der nächsten Woche geben.