Fallout 76 - Spiel speichern? So geht's

Frisch aus Vault 76 geschlüpft, den ersten Streifzug durchs Ödland aus Fallout 76 erfolgreich bestanden und jetzt die große Frage, wie sichere ich meinen Spielstand?

Auch wir waren während der Beta-Phase zunächst nicht sicher, wie der aktuelle Spielstand beibehalten wird. Schließlich konnte man in Fallout 4 noch manuell über das Menü sichern. Das ist jetzt anders.

So wird in Fallout 76 gespeichert: Fallout 76 speichert euren Fortschritt ganz automatisch. Egal, wo in der Welt ihr euch befindet, verlasst einfach das Spiel und startet beim nächsten Mal an exakt der gleichen Stelle. So einfach geht das.

Tipps für den Start

