Fallout: Amazons TV-Serie wurde erneut verschoben - Ihr könnt sie jetzt noch früher sehen, wenn ihr euch den Wecker stellt

Der Termin der Fallout-Serie hat sich erneut nach vorne verschoben.

Gute Nachrichten für alle Fallout-Fans: Vault 33 öffnet sich noch früher als gedacht. Amazon hat den Start der TV-Serie nämlich nochmal einen Tag vorverlegt.

Die schlechte Nachricht daran: Für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz macht das aufgrund der Zeitverschiebung kaum einen Unterschied.

Fallout-Serie startet früher, für uns jedoch mitten in der Nacht

Amazon scheint es kaum erwarten zu können, uns die erste Staffel der Fallout-Serie zu präsentieren. Nachdem der Starttermin bereits im März vom 12. auf den 11. April um einen Tag vorverlegt wurde, geht es nun schon am 10. April um 18:00 Uhr los – allerdings nicht hierzulande. Der neue Termin bezieht sich auf die USA, genauer gesagt die Westküste, die in der Pazifischen Zeitzone (Pacific Time = PT) liegt.

Für Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet das umgerechnet, dass die Serie nach wie vor am 11. April um 3:00 Uhr nachts startet. Damit feiert sie auch bei uns früher Premiere, aber die wenigstens werden wohl um 3 Uhr nachts aufstehen.

Zur Einstimmung haben wir hier nochmal einen Trailer zur Serie für euch:

3:17 Die Fallout-Serie erscheint früher als angekündigt und bricht mit einer anderen Amazon Prime-Regel

Dennoch schenkt Amazon uns damit ein paar Stunden, die wir früher in die TV-Serie stecken können. Denn normalerweise schaltet Amazon seine Serien hierzulande um 9:00 Uhr frei. Vielleicht ist ja die eine oder andere Person unter euch dabei, die immerhin schon morgens nach dem Aufstehen in die erste Folge reinschauen will.

Die Fallout-Serie erzählt eine völlig neue Geschichte

Die exklusive Amazon Prime-Serie adaptiert keines der Rollenspiele. Es geht um eine neue Story, die gut 200 Jahre nach einem atomaren Krieg im Raum Los Angeles (USA) angesiedelt ist. Lucy, die ihr Leben nur in Vault 33 verbracht hat, verlässt eines Tages jedoch den sicheren Atomschutzbunker. Ihr bleibt keine andere Wahl, als sich durch das gefährliche Ödland zu schlagen.

Welche Schauspieler*innen alle mitspielen und was es noch Wichtiges zu wissen gibt, könnt ihr in unserer Übersicht zur Fallout-Serie nachlesen:

Die erste Staffel der Amazon Prime-Serie umfasst insgesamt acht Folgen, die alle auf einen Schlag veröffentlicht werden. Eine zweite Staffel wurde noch nicht bestätigt. Erste positive Previews lassen aber auf eine gute Serie schließen, wodurch die Chancen groß sind, dass Amazon hier nachlegen könnte.