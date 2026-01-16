In Fallout Episode 5 habe ich mal wieder eine Hauptfigur vermisst - und das tut beim wöchentlichen Veröffentlichungs-Rhythmus besonders weh

Maximus hat gerade jede Menge Ärger am Hals, aber wo steckt er denn eigentlich?

Jeden Mittwoch schwinge ich mich nach Feierabend direkt mit einer Tasse Kaffee auf die Couch und verfolge gespannt die neue Fallout-Episode. Auch die fünfte Folge fand ich eigentlich gut – aber am Ende war ich trotzdem enttäuscht.

Während Lucy und der Ghul nämlich wieder einen echten Ritt hinter sich haben, hat Maximus sich gar nicht blicken lassen. Dabei will ich doch unbedingt wissen, wie es mit ihm weitergeht. Und das schon seit über einer Woche!

Samara Summer Die Ableger der Fallout-Reihe gehören zwar nicht zu Samaras allerliebsten Rollenspielen, aber die abgedrehte Endzeit-Welt hat es ihr trotzdem angetan. An der Serien-Adaption schätzt sie besonders, dass diese auf eine ganz neue Geschichte mit starken Charakteren setzt. In Staffel 2 haben ihr bisher Episode 3 und 4 am besten gefallen.

Zwei Wochen Wartezeit können sich ganz schön ziehen

Die Konstellation aus drei grundverschiedenen Hauptfiguren gefällt mir in der Fallout-Serie richtig gut. Dass der Ghul und Lucy aber zu zweit unterwegs sind, während sich Maximus mit ganz eigenen Problemen rumschlägt, führt jedoch dazu, dass die Handlung zwischen den zwei Strängen hin- und herspringen muss.

An sich bringt das Abwechslung ins Geschehen und ich könnte es auch besser verschmerzen, einen Charakter mal in einer Folge gar nicht zu Gesicht zu bekommen. Wenn da nicht der wöchentliche Veröffentlichungs-Rhythmus wäre.

Maximus habe ich schon in der ersten Episode der zweiten Staffel vermisst, gerade nach der Wartezeit auf Season 2. Jetzt ist er schon wieder in einem denkbar fiesen Moment abwesend: Seine Story hat nämlich in Episode 4 an einer ziemlich spannenden Stelle geendet, und Episode 5 liefert leider keinen Nachschub.

Spoilerwarnung: Im nächsten Abschnitt folgen Spoiler zu Episode 3 und 4.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Zur Erinnerung: In den meiner Meinung nach großartigen Episoden drei und vier hat sich Maximus jede Menge Ärger eingehandelt: Um eine Gruppe Ghul-Kinder vor dem Tod zu bewahren, murkst er kurzentschlossen Xander Harkness, den Abgesandten des Commonwealths, ab. An seiner Stelle schleust er in dessen Powerarmor Thaddeus bei der Bruderschaft ein.

Natürlich kann das Ganze nur schiefgehen und nach einer Konfrontation mit Quintus, bei der es Maximus nicht gelingt, ihn zu töten, entkommen Maximus und Thaddeus in die Wüste – nachdem Dane Ersterem den Fusionskern in die Hand gedrückt hat. Und dann ... genau das ist jetzt eben immer noch die Frage!

Grundsätzlich bin ich kein Fan von wöchentlichen Episoden, so richtig stört es mich aber erst jetzt

Mir wäre es so oder so lieber gewesen, alle Episoden auf einen Schlag zu bekommen. Alle ein bis zwei Tage eine Folge zu schauen, macht mir mehr Spaß als immer wieder eine Woche zu warten. Denn dann bleibe ich einfach "besser in der Stimmung" und habe auch kleine Details noch mehr auf dem Schirm.

Wer kein berufliches Interesse an der Serie hat und nicht direkt mitreden will, kann immerhin auch warten, bis alle Folgen verfügbar sind. So richtig bereut, dass ich Woche für Woche schaue, habe ich es aber erst jetzt nach er zweiten Maximus-freien Episode.

Wie seht ihr das? Hat es euch gefallen, dass sich die Folge (hauptsächlich, abgesehen von einigen Nebenhandlungen) auf Lucy und den Ghul fokussiert hat? Oder wartet ihr auch schon ungeduldig, wie es mit Maximus' Flucht weitergeht?