Fallout: London hat eine richtig gute Alternative zur Power Armor - Fundort der besten Rüstung zum Start

Schon früh im Spiel könnt ihr eine der besten Rüstungen bekommen, wenn ihr moralisch etwas flexibel seid.

Wenn ihr nur Fallout 4 gewohnt seid und in die kostenlose Mod Fallout: London einsteigt, dann werdet ihr schnell merken, dass die Gegner um einiges härter sind. Ihr benötigt früh eine optimierte Build, die an Londons Eigenheiten angepasst ist, oder eine Rüstung, mit der ihr die ersten Spielstunden überlebt.

Gibt es Powerrüstungen in Fallout: London?

In Fallout 4 bekommt ihr schon in der ersten Stunde des Spiels eine Powerrüstung geschenkt. Obwohl ihr die teuren Fusionskerne dafür benötigt, ist es kein Problem den gesamten Spieldurchgang in den übermächtigen Rüstungen zu verbringen und damit selbst auf den härteren Schwierigkeitsgraden zu dominieren.

Diesen Luxus habt ihr in Fallout: London nicht. Hier findet ihr in den ersten Spielstunden kaum mehr als Leder- oder Raider-Rüstungen. Die Modifikation geht sogar noch einen Schritt weiter. Ihr werdet im gesamten Spiel keine Powerrüstung finden.

Team FOLON hat sich aktiv gegen diesen Teil aus Fallout 4 entschieden. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht auch andere starke Rüstungen zum Start entdecken könnt, wenn das Spiel nicht alle paar Meter abstürzt. Dafür helfen euch aber folgende Artikel:

So bekommt ihr die Riot Police Armor

Eine der stärksten Rüstungen, gerade in den ersten Spielstunden, findet ihr nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo ihr mit dem Zug verunglückt.

Euer Ziel ist die Prilladog Food Factory. Ihr findet sie fast automatisch, wenn ihr der Questreihe nach Thameshaven folgt. Geht von der Train Crashside einfach nach Norden.

Dort angekommen, werdet ihr von einigen Hunden attackiert. Erledigt sie, sprecht mit der Wache und ihr bekommt euren ersten Begleiter: Churchill. Betretet dann die Fabrik, geht hoch ins Büro des Direktors und knackt den Safe. Darin findet ihr einen Schlüssel für das Untergeschoss.

Geht dann wieder runter ins Erdgeschoss und sucht die verschlossene Gittertür, schließt sie auf und fahrt mit dem Fahrstuhl nach unten. Hier wartet nicht nur das dunkle Geheimnis der Prilladog Food Factory auf euch, sondern auch ein Wachmann namens Carl.

Tötet den Wachmann. Das geht leicht aus dem Schleichen heraus, da Carl offensichtlich nicht sonderlich gut in seinem Job ist. Probleme durch den Mord bekommt ihr übrigens nicht, da es keine weiteren Zeugen gibt. Nehmt eurem Opfer danach seine komplette Rüstung ab.

Euer bester Freund in den ersten Spielstunden

Wie stark die Rüstung ist, hängt etwas von eurem Level ab. So waren bei uns die Teile nicht alle auf dem Level “Heavy”. Aber ihr könnt sie mit dem Perk Armorer weiter verbessern. Den Perk könnt ihr locker erreichen, wenn ihr unserem Skill-Guide gefolgt seid.

Wir haben zumindest in unseren gut 14 Stunden in Fallout London nicht mal ansatzweise etwas Besseres gefunden, geschweige denn eine Rüstung, die auch nur halb so viel Schutz bietet. Das komplette Set bietet auf unserem Level 118 Rüstung und 136 Schutz gegen Energie. Damit kratzen euch viele der kleineren Gegner gar nicht mehr an.

Was sind eure besten Tipps für den Anfang? Schreibt es in die Kommentare.