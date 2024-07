Fallout: New Vegas steckt voller kurioser Quests, aber eine treibt es auf die Spitze - und lässt euch eine Ghul-Sekte ins All schießen

In Fallout: New Vegas wünschen sich einige Ghule nichts sehnlicher, als ins All geschossen zu werden.

Fallout: New Vegas gehört Story- und Rollenspiel-technisch immer noch zum Besten, was die Reihe zu bieten hat. Das verdanken wir unter anderem solchen kuriosen Quests wie dieser hier.

In einer abgelegenen Raketenbasis habt ihr nämlich die Möglichkeit, eine ganze Truppe Ghule ins All zu schießen. Aber nicht, um sie einfach nur loszuwerden, sondern weil sie das selbst so wollen. Wie immer habt ihr aber natürlich die Wahl, ob und wie ihr die ganze Sache angeht.

Fallout: New Vegas-Quest lässt euch Ghule nicht nur bekämpfen, sondern ihnen auch helfen – indem ihr sie ins All schießt

Darum geht's: Seitdem die Amazon-Serie Fallout wieder extrem populär gemacht hat, erfreuen sich selbst die älteren Teile der Reihe wieder größter Beliebtheit. Da wären zum Einen natürlich Fallout 4 und der Multiplayer-Ableger Fallout 76. Wer aber noch mehr Rollenspiel und die wahrscheinlich beste Story der Reihe mit den coolsten Nebenquests erleben will, sollte sich das mittlerweile etwas in die Jahre gekommene New Vegas von Obsidian ansehen.

4:30 Fallout History - Teil 5 - Fallout: New Vegas (2011) - Teil 5 - Fallout: New Vegas (2011)

Eine der besten Quests des Spiels – und ziemlich sicher die kurioseste – wollen wir euch heute ganz besonders ans Herz legen. Sie heißt "Flieger, grüß mir die Sonne" und beginnt mit einer ganz normalen Prämisse, wie wir sie aus vielen RPGs kennen.

Die Bewohner*innen von Novac in der Mojave-Wüste bitten euch, das REPCONN-Raketentestgelände von den Ghulen zu befreien, die sich dort eingenistet haben. Sie fürchten, dass die Ghule irgendwann auch ihre Siedlung attackieren.

Dort angekommen, trefft ihr erst einmal auf einen Ghul, der gar keiner ist. Chris Haversam hält sich zwar für einen und spricht auch so, aber ist immer noch ein Mensch. Glücklicherweise hat er es hier mit einer ganzen Menge an anderen Ghulen zu tun, die noch nicht wild geworden, sondern bei Verstand geblieben sind. Deren Anführer namens Jason Bright erklärt euch dann, dass die Ghule hier "die große Reise" ins "Far Beyond" antreten wollen.

Wir haben es also mit einer Sekte zu tun, die sich nichts sehnlicher wünscht, als per Rakete ins All geschossen zu werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen dabei helfen. Dafür müsst ihr aber erst einmal den Keller des Raketentestgeländes säubern, in dem sich nämlich das Nachtvolk eingenistet hat.

Schleicht ihr euch erfolgreich an deren Anführer an, könnt ihr sogar mit ihm reden und die Supermutanten dazu bewegen, das Gebäude friedlich zu räumen – wenn ihr ihnen vorher den einen oder anderen Gefallen tut.

Last, but not least müsst ihr noch einige Ressourcen finden, um den Raketenstart überhaupt erst zu ermöglichen. Letzten Endes könnt ihr noch entscheiden, ob ihr Chris verratet, dass er ein Mensch ist (und dann, ob er sich an den Ghulen rächen soll).

Sobald die Ghule abflugbereit sind, habt ihr nochmal die Wahl, ob ihr ihnen mit einer kleinen Kurskorrektur helft oder sie nicht vielleicht doch lieber explodieren lassen wollt – natürlich stets vorausgesetzt, dass ihr die richtigen Perks und Stats dafür habt.

So geht es mit Fallout weiter: Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Fallout 76 die Skyline-Valley-Erweiterung bekommen, aber das war noch nicht alles. Ab nächstem Jahr könnt ihr in dem Online-Fallout nämlich auch als Ghul spielen.

Außerdem erwartet uns irgendwann in der Zukunft auch noch eine zweite Staffel der Fallout-Serie bei Amazon und einige fleißige Fans arbeiten weiter mit Hochdruck an Fallout: London, einer kostenlosen Fan-Mod und Standalone-Erweiterung für Fallout 4.

Was ist eure absolute Lieblings-Quest in einem Fallout-Spiel und warum? Wie findet ihr die hier mit der Ghul-Sekte?