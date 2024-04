Fallout: Was sind die Ghule und wie sind sie entstanden?

Walton Goggins verkörpert in der Fallout-Serie von Amazon "den Ghul", aber er ist natürlich nicht allein.

Die Welt von Fallout genießt dank der Amazon-Serie einen enormen Aufschwung, der auch die älteren Spiele umfasst. Aber falls ihr die Titel noch gar nicht kennt und euch nach dem Schauen der Verfilmung jetzt fragt, was es eigentlich mit den Ghulen auf sich hat, seid ihr hier an genau der richtigen Adresse. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wo die Ghule herkommen und was sie so gemacht hat, wie sie sind.

Egal, ob Serie oder Spiele: In Fallout nehmen die Ghule eine wichtige Rolle ein

Darum geht's: Amazon hat es geschafft und mit der neuen Fallout-Serie eine weitere gelungene Spiele-Verfilmung aufs Parkett gelegt. Nach The Last of Us und diesem Beispiel wissen wir jetzt, dass sich – wenig überraschend – vor allem hochklassig produzierte Serien dazu eignen.

Was ist ein Ghul? In der Fallout-Serie sehen wir vor allem den von Walton Goggins verkörperten Ghul als hartgesottenen Kopfgeldjäger. In den Spielen gibt es da allerdings noch ein paar mehr Abstufungen und Feinheiten. Wir begegnen sowohl wilden als auch intelligenten Ghulen und sie dienen nicht nur, aber vor allem als Kanonenfutter und Gegner, gegen die wir antreten müssen.

Mutanten: Grob vereinfacht lässt sich sagen, dass Ghule früher Menschen waren, die sich körperlich stark verändert haben. Ihnen fällt die Haut vom Körper, sie verlieren teilweise ganze Gliedmaßen und ihnen fallen die Haare aus.

Gleichzeitig sind sie aufgrund ihrer veränderten und sich schneller regenerierenden DNS aber auch deutlich widerstandsfähiger als Menschen und leben viel länger.

Das sind die verschiedenen Ghule in den Spielen:

Wilder Ghul: Diese Form hat nicht nur körperlich, sondern auch geistig starke Einschränkungen erlitten. Dementsprechend sehen sie nicht nur furchterregend aus, sondern benehmen sich auch so. Begegnet ihr einem wilden Ghul, attackiert der euch in der Regel sofort. Sie sind aggressiv, von ihrem Instinkt gesteuert und ähneln klassischen Zombies aus Filmen und Spielen.

Diese Form hat nicht nur körperlich, sondern auch geistig starke Einschränkungen erlitten. Dementsprechend sehen sie nicht nur furchterregend aus, sondern benehmen sich auch so. Begegnet ihr einem wilden Ghul, attackiert der euch in der Regel sofort. Sie sind aggressiv, von ihrem Instinkt gesteuert und ähneln klassischen Zombies aus Filmen und Spielen. Intelligenter Ghul: Diese Variante konnte sich seine geistigen Fähigkeiten bewahren. Sie unterscheiden sich nicht von den Menschen, wenn es um rationales Denken und Handeln geht. Im Gegenteil: Durch ihr langes Alter können sie oft mehr Wissen und Erfahrung als normale Menschen sammeln und wirken teilweise intelligenter. Sie benutzen Waffen, tragen Kleidung und werden von den Menschen oft mit wilden Ghulen in einen Topf geworfen und diskriminiert. Walton Goggins verkörpert in der Fallout-Serie einen intelligenten Ghul.

Diese Variante konnte sich seine geistigen Fähigkeiten bewahren. Sie unterscheiden sich nicht von den Menschen, wenn es um rationales Denken und Handeln geht. Im Gegenteil: Durch ihr langes Alter können sie oft mehr Wissen und Erfahrung als normale Menschen sammeln und wirken teilweise intelligenter. Sie benutzen Waffen, tragen Kleidung und werden von den Menschen oft mit wilden Ghulen in einen Topf geworfen und diskriminiert. Walton Goggins verkörpert in der Fallout-Serie einen intelligenten Ghul. Leuchtende: In den Fallout-Spielen existieren auch noch leuchtende Ghule, die nur so vor radioaktiver Energie strotzen, im dunkeln Leuchten und mit Strahlungswellen angreifen können. Normalerweise handelt es sich dabei stets um wilde Ghule, es gibt aber auch ganz seltene Ausnahmen.

So sind die Fallout-Ghule entstanden:

Die allgemeine Erklärung für den Ursprung der Ghule liegt natürlich in der radioaktiven Strahlung. Die Menschen, die zu lange oder zu starker Strahlung ausgesetzt waren und nicht direkt daran gestorben sind, haben sich oft in Ghule verwandelt. Dieser Prozess dauert in der Regel mehrere Monate oder Jahre.

Ghule haben daraufhin kein Problem mehr mit der Strahlung, sondern genießen sie oft sogar. Sie sind zwar immun, es gibt aber auch Hinweise darauf, dass noch mehr Strahlung eine Transformation zum wilden Ghul auslösen oder beschleunigen könnte. Ghule sind allerdings unfruchtbar und steril, sie können sich nicht reproduzieren und sind daher quasi vom Aussterben bedroht.

Es gibt aber auch eine Kontroverse beziehungsweise Unstimmigkeiten, die sich darum drehen, wie genau die Ghule entstanden sind. Sogar unter den Entwickler*innen der mittlerweile ziemlich vielen Spiele herrscht darüber Uneinigkeit. Während sowohl Chris Avellone in der Fallout-Bibel als auch Tim Cain nur Radioaktivität als Ursprung verstehen, war laut Chris Tayler auch das FEV (Forced Evolutionary Virus) an der Entstehung der Ghule beteiligt.

Was haltet ihr von der Darstellung der Ghule in der Fallout-Serie? Hättet ihr euch das aufgrund der Spiele irgendwie anders gewünscht?