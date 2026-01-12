"40 Dollar und ein Sandwich": Fallout-Erzähler Ron Perlman verrät, was er damals für seine Rolle im ersten Spiel bekommen hat

Der Schauspieler Ron Perlman erzählt eine Anekdote über seine erste Arbeit an der Fallout-Reihe.

Cassie Mammone
12.01.2026 | 17:39 Uhr

Ron Perlman spricht die meisten Fallout-Intros ein und hat dadurch unter anderem in Fallout: New Vegas einen eigenen Platzhalter-Charakter erhalten, der im gewöhnlichen Spielverlauf jedoch nicht zu sehen ist. Ron Perlman spricht die meisten Fallout-Intros ein und hat dadurch unter anderem in Fallout: New Vegas einen eigenen Platzhalter-Charakter erhalten, der im gewöhnlichen Spielverlauf jedoch nicht zu sehen ist.

Vor einigen Jahrzehnten sah die Videospielbranche ganz anders aus. Im Vergleich zu heute war sie vor allem eines: kleiner. Meist haben deutlich weniger Menschen als heutzutage an den Spielen gearbeitet. Auch die Löhne sahen damals noch anders aus.

Fallout-Erzähler erhielt 40 Dollar und ein Sandwich für seine Arbeit am ersten Teil

„War. War never changes.“ Dieses berühmte Zitat leitet die Fallout-Spiele ein. Eingesprochen wird diese Aussage mit dem Rest der Intros, beziehungsweise der Epiloge, von Schauspieler Ron Perlman. Kürzlich hat er eine Anekdote über seine Arbeit am allerersten Spiel geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

„Sie luden mich ein, am allerersten Fallout mitzuarbeiten. Zurück in den 1990ern gaben sie mir 40 Dollar und ein Sandwich. Eineinhalb Jahre später erhielt ich einen Anruf: ‚Hey, erinnerst du dich an Fallout?‘ – ‚Nein.‘ – ‚Nun, jetzt gibt es einen zweiten Teil.‘ Und ich fragte: ‚Wieso?‘ – ‚Weil der Erste durch die verdammte Decke ging.‘ Und ich sagte: ‚Wirklich? Cool.‘ Ich weiß nicht, wieso. Ich war nie im Spiel. Ich habe ein paar Zeilen gesprochen, meine 40 Dollar und mein Sandwich erhalten und bin dann nach Hause.“

Video starten 54:50 Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten

Ob es hier aber wirklich ganz präzise um 40 Dollar geht oder der Schauspieler einfach ein wenig übertreibt, um die Story witziger zu machen oder es selbst nicht mehr genau weiß, können wir nicht sagen. Die Gagen sind vor 30 Jahren zwar wirklich geringer ausgefallen, trotzdem erscheint das sehr wenig.

Fallout: Wir bekommen womöglich nicht nur ein Fallout 3-Remake, sondern auch eins zu New Vegas
von David Molke
Fallout: Wir bekommen womöglich nicht nur ein Fallout 3-Remake, sondern auch eins zu New Vegas
In der neuesten Fallout-Folge versteckt sich ein Fallout New Vegas-Satz, der zu den berühmtesten und meistgehassten überhaupt gehört - aus einem Grund
von Stephan Zielke
In der neuesten Fallout-Folge versteckt sich ein Fallout New Vegas-Satz, der zu den berühmtesten und meistgehassten überhaupt gehört - aus einem Grund
Die erste Fallout-Serie ist nicht die von Amazon: Fallout Nuka Break muss jeder Fan gesehen haben und ihr könnt's komplett kostenlos schauen
von Linda Sprenger
Die erste Fallout-Serie ist nicht die von Amazon: Fallout Nuka Break muss jeder Fan gesehen haben und ihr könnts komplett kostenlos schauen

Entlohnung in der Videospielbranche damals und heute: Dass die Löhne vor einigen Jahrzehnten niedriger ausgefallen sind, lässt sich an der Produktionsqualität der damaligen Videospiele beobachten. In den 1990er-Jahren hatten viele Games im deutsch- und englischsprachigen Raum unabhängig von ihrer Qualität ulkig klingende Sprachausgaben.

Das liegt unter anderem daran, dass das Medium im Vergleich zu heute viel kleiner war und von anderen Bereichen der Unterhaltungsbranche weniger ernst genommen wurde. Außerdem hatten die Speichermedien (vor allem vor der Einführung von CDs) nicht genug Speicherplatz, um lange und aufwändig eingesprochene Sequenzen zu zeigen, ohne anderweitig an Qualität einzubüßen.

Im Laufe der Zeit sind die Gagen zusammen mit dem Produktionsaufwand gestiegen. Synchronsprecher*innen werden darüber hinaus für ihre Arbeit mehr gewürdigt, etwa mit einem eigenen Preis bei den Game Awards.

Habt ihr Fallout jemals auf Englisch gespielt und euch die Einsprecher von Ron Perlman selbst angehört?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fallout
Amazon
Fallout
ab 20,43 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fallout

Fallout

Genre: Rollenspiel

Release: 30.09.1997 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Minute

"40 Dollar und ein Sandwich": Fallout-Erzähler Ron Perlman verrät, was er damals für seine Rolle im ersten Spiel bekommen hat

vor 2 Wochen

Das große Fallout-Rätsel: Wie wurde Cooper Howard eigentlich zum Ghul? Die Antwort ist wohl knapp 30 Jahre alt

13.07.2024

Der Fallout-Erfinder verrät, wie viele Vaults es eigentlich geben sollte - und es sind viel mehr, als wir kennen

12.07.2024

Fallout - Schon gewusst? Die riesigen Supermutanten gibt es nur wegen eines mysteriösen Virus

22.06.2024

Fallout - Das sind alle Power-Rüstungen der Reihe im Überblick
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stranger Things: Max-Schauspielerin Sadie Sink verrät, was ihrer Meinung nach mit Eleven im Serienfinale passiert ist

vor 2 Minuten

Stranger Things: Max-Schauspielerin Sadie Sink verrät, was ihrer Meinung nach mit Eleven im Serienfinale passiert ist
Die Zukunft von Die Sims: EA bestätigt neue Spiele, bleibt uns aber weiterhin viele Antworten schuldig

vor 20 Minuten

Die Zukunft von Die Sims: EA bestätigt neue Spiele, bleibt uns aber weiterhin viele Antworten schuldig
Erstes PS5-Exclusive des Jahres ist direkt ein Kandidat für die größte Gurke 2026 - steht bei 40 auf Metacritic   1  

vor 35 Minuten

Erstes PS5-Exclusive des Jahres ist direkt ein Kandidat für die größte Gurke 2026 - steht bei 40 auf Metacritic
LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden

vor einer Stunde

LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden
mehr anzeigen