'Alle sagten, dass ich das nicht muss': Die Hauptdarstellerin der Fallout-Serie verleiht durch die Bethesda-Spiele ihrer Rolle mehr Tiefe

Ella Purnell ging die Extrameile.

Die Fallout-Serie ist seit dem 10. April 2024 auf Amazon Prime verfügbar und konnte viele Fans und Neulinge für sich begeistern. Ein wichtiger Teil davon ist natürlich die Leistung der Schauspieler*innen, allen voran der Hauptfiguren wie Lucy. Ihre Darstellerin Ella Purnell verriet nun in einem Interview mit Collider, wie sie sich auf ihre Rolle vorbereitet hat und wie sich das in der Serie bemerkbar macht.

Videospiele unterscheiden sich von anderen Medien. Deren Interaktivität ist hierfür ein wichtiger Faktor. In Rollenspielen wie der Fallout-Reihe sind Entscheidungen besonders wichtig. Das hat die Lucy-Schauspielerin Ella Purnell beim Zocken selbst feststellen müssen.

Purnell erzählt von ihrer Spiele-Erfahrung und wie diese Lucys Rolle beeinflusst hat. Dafür beschreibt sie einen solchen Entscheidungsmoment: die Verbesserung der eigenen Waffen.

Da gibt es also diesen einen Moment, in dem Lucy, die Pazifistin, die immer nur ihre Tranq-Gun benutzt, vor die Entscheidung gestellt wird, ob sie ihre Waffe verbessern möchte. […] Im Script war das kein großer Moment, doch für mich wurde das durch die Spiele in den Kontext gestellt, dass dies ein wichtiger Moment sein könnte, was zu einer längeren Bedenkzeit geführt hat, einer Sekunde an Zurückhaltung, an Verlockung. 'Wie wird diese Entscheidung meine Zukunft beeinflussen?'

Ella Purnell gegenüber Collider