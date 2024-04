'Es ist mir egal': Der Director von Fallout New Vegas äußert sich gleichgültig über den Einfluss der Amazon Prime-Serie auf die Geschichte seines Spiels

Der Fanliebling wird in der Serie referenziert, was für hitzige Diskussionen sorgt.

Die Fallout-Serie auf Amazon Prime ist ein voller Erfolg. Da überrascht es nicht, dass die Fans jedes Detail auseinandernehmen. Darunter ist auch ein Moment in der Serie, der zur Sorge führte, dass Fallout: New Vegas gar nicht zum Serien-Kanon gehört.

Hier hat Bethesdas Fallout-Chef Todd Howard aber bereits Entwarnung gegeben und bestätigt, dass Fallout: New Vegas in der Serie durchaus Teil des Kanons ist. Wir haben euch die ganze Angelegenheit in diesem Artikel zusammengefasst:

Die Reaktion der Fans ist die eine Seite. Was ist aber mit dem Game Director von Fallout: New Vegas, Josh Sawyer? In einem Interview mit Rock, Paper, Shotgun sprach er über die Amazon-Serie und die Verbindung zu New Vegas.

Dem Director von Fallout: New Vegas ist es egal, was die Serie mit seinem Spiel anstellt

Anders, als man nach jahrelanger Arbeit an einem Projekt wie Fallout: New Vegas vielleicht meinen könnte, gibt sich Sawyer gleichgültig darüber, was die Serie mit dem Kanon seines Spiels anstellt. Dies hat jedoch einen guten Grund: Selbstschutz.

Es hört sich vielleicht merkwürdig an, aber es ist mir egal, was damit [Anm. der Redaktion: den Einfluss der Serie auf Fallout: New Vegas] geschieht. Meine Einstellung gegenüber Eigentum, an dem ich arbeite sowie Charakteren, die ich erschaffe, ist, dass ich keine dieser Sachen besitze. Es war nie meins. Lediglich das Ding, das ich gemacht habe, ist das, was ich gemacht habe. […] Wenn später Personen neue Sachen damit anstellen und es verändern, habe ich vielleicht eine Meinung darüber, jedoch fühle ich mich mit Sachen nicht auf dieser Art verbunden. Ich denke nicht, dass es gesund für mich wäre, wenn ich wirklich investiert in Dinge wäre, auf die ich keinen Einfluss habe. Josh Sawyer zu Rock, Paper, Shotgun

Das bedeutet nicht, dass Josh Sawyer nicht stolz auf das Spiel ist, das er mit seinem Team entwickelt hat. Ganz im Gegenteil: Das Game stehe auch heute noch für sich selbst. Dennoch versteht er auch, wie manche Personen über die Handhabung der Fallout: New Vegas-Lore in der Serie verärgert sein können, auch wenn er selbst andere Schlüsse gezogen hätte.

Mehr Verbindungen zu Fallout: New Vegas könnte es in Staffel 2 geben

Obwohl ihm die potenziellen Änderungen am Kanon von Fallout: New Vegas egal sind, so hat Josh Sawyer die Serie durchaus gefallen und er interessiert sich auch für die zweite Staffel. Er findet, dass die Serie die Ästhetik von Fallout 4 und Fallout 76 sehr gut einfange, während sich das Setting gleichzeitig sehr nach der Westküste anfühle. Außerdem lobt er, wie die Fallout-Serie sowohl Langzeitfans als auch Neulinge anspricht.

53:04 Fallout 5, Fallout London, Serie: Die Zukunft wird ein Spagat

Mehr explizite Zusammenhänge zu Fallout: New Vegas werden wir wohl erst in der zweiten Staffel der Serie sehen. Am Ende der ersten Staffel wurde immerhin mehr oder weniger klar angedeutet, dass New Vegas zu einem Schauplatz in der zweiten Staffel werden könnte.

Was haltet ihr von der Kanon-Diskussion um die Story der Fallout-Serie und New Vegas?