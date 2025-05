Fallout Season 3 bestätigt: Möglicher Release, Cast und wohin es die Story ziehen könnte

Auch Lucy dürfte in der dritten Staffel von Fallout wieder dabei sein.

Die zweite Staffel der Fallout-Serie auf Amazon Prime ist noch gar nicht gelaufen, aber bereits jetzt gibt es gute Nachrichten für Fans: Eine dritte Season ist schon bestätigt. Wir fassen alle bereits bekannten Infos dazu zusammen.

Release: Wann erscheint Fallout Staffel 3?

Am 12. Mai 2025 wurde bekannt gegeben, dass die Fallout-Serie eine dritte Staffel bekommen wird. Ein konkretes Releasedatum ist allerdings noch nicht bekannt. Es gibt trotzdem gute Nachrichten.

Basierend auf der Produktionszeit der ersten Season erschien es nämlich wahrscheinlich, dass Staffel 2 in der ersten Jahreshälfte 2026 kommen könnte – tatsächlich ist es aber sogar schon vorher soweit, Season 2 startet nämlich im Dezember 2025, also nur 20 Monate nach der ersten Staffel.

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Amazon dieses Momentum auch für die dritte Season beibehalten will. Dann sollten wir spätestens im August 2027 mit einem Release rechnen können – womöglich sogar früher, sofern das Team dank der frühen Freigabe für die dritte Staffel bereits mit den Vorbereitungen beginnen kann, während die Post-Production von Season 2 läuft.

Cast: Welche Schauspieler*innen kehren für Staffel 3 zurück?

Welche alten und neuen Darsteller*innen wir in Season 3 erwarten können, ist natürlich noch nicht bestätigt. So dürfte etwa von den Ereignissen von Staffel 2 abhängen, welche Charaktere wir überhaupt wiedersehen. Immerhin ist aber effektiv bestätigt, dass zumindest einer von ihnen in Season 3 wieder vorkommen wird.

Der Maximus-Darsteller hatte nämlich bereits verraten, dass die Story seines Charakters fünf bis sechs Staffeln umspannen soll.

Damit dürfte also als bestätigt für Season 3 gelten:

Aaron Moten als Maximus

Weitere Cast-Mitglieder, die ebenfalls ziemlich sicher zurückkehren werden:

Ella Purnell als Lucy

Walton Goggins als der Ghoul

Moisés Arias als Norm MacLean

Trailer und Story: Wie könnte es in Staffel 3 weitergehen?

Gibt es bereits einen Trailer? Nein bislang gibt es noch kein Videomaterial zur dritten Staffel. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Dreharbeiten noch nicht einmal begonnen.

Entsprechend können wir auch für die Story nur grobe Mutmaßungen anstellen. Wir wissen bereits, dass Season 2 unter anderem in New Vegas spielt, allerdings 15 Jahre nach den Ereignissen des gleichnamigen Spiels – hier lassen sich also nur wenig Rückschlüsse von den Spielen ziehen.

Season 3 wird aber mit ziemlicher Sicherheit an die Ereignisse der ersten und zweiten Staffel anschließen. So könnten wir mehr über die wahren Ziele von Vault-Tec und die Vergangenheit des Ghouls erfahren und dürften erst nach und nach rausfinden, welche Auswirkungen die kalte Fusions-Technologie (die sich aktuell in den Händen der Stählernen Bruderschaft befindet) auf das Ödland noch haben wird.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Autoplay

Wie viele Staffeln wird die Fallout-Serie haben?

Bislang wissen wir das noch nicht genau, offiziell bestätigt sind bisher nur drei Seasons. Die Showrunner denken aber offensichtlich bereits weiter. Aus den Aussagen des Maximus-Darstellers Aaron Moten lässt sich schließen, dass seine Story bis Staffel 5 oder 6 zumindest in Teilen geplant ist.

Ob das Ende für seinen Charakter dann auch das Ende der Serie bedeuten würde oder ob sich diese Pläne nicht ohnehin noch in Zukunft ändern, lässt sich nur mutmaßen.