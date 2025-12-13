Pokémon-Legenden Z-A: Glurak und Turtok kriegen ihre Mega-Steine richtig früh, während Bisaflor-Fans am ausgestreckten Arm verhungern

Bisaflor-Fans müssen in Legenden: Z-A auf ihren Mega-Stein länger als bei den anderen Kanto-Startern warten.

In Pokémon-Legenden: Z-A könnt ihr mehrere Starterpokémon erhalten. Da wären Endivie, Floink und Karnimani, von denen eines die Reise in Illumina City mit euch beginnt. Ihr schaltet aber auch schon früh Nebenmissionen frei, mit denen ihr die Kalos-Starter Igamaro, Fynx und Froxy erhaltet. Ebenfalls früh wird euch Professor Magnolia anrufen, um euch einen der Kanto-Starter zu schenken – und ausgerechnet hier ist die Verteilung der dazugehörigen Mega-Steine nicht gerade fair gelöst.

Mega-Bisaflor gibt’s später als Glurak und Turtok

Mega-Bisaflor-Fans müssen stark sein: Wenn ihr euch bei Professor Magnolia für ein Bisasam entscheidet, müsst ihr euch im Vergleich zu den anderen Kanto-Startern um einiges länger gedulden, bis ihr seine Mega-Entwicklung zu Gesicht bekommt. Das liegt daran, dass ihr die Mega-Steine für Glurak und Turtok in der Frühlingsallee kaufen könnt, den für Bisaflor jedoch nicht.

Denn den Bisaflornit gibt es erst als Belohnung für eine Hauptmission, in der ihr ein Megamanie-Bisaflor besänftigt.

Diese Hauptmission trägt die Nummer 29 und findet gegen Ende des Abenteuers statt. Das heißt, dass ihr auf den Erhalt des Bisaflornits zig Stunden länger warten müsst als bei den Steinen für die anderen Kanto-Starter. Der einzige Vorteil daran ist, dass ihr für den Bisaflornit kein Geld mehr ausgeben müsst, weil es sich dabei um eine Missionsbelohnung handelt.

1:12 Pokémon-Legenden Z-A: Neuer Trailer zeigt die Rückkehr des legendären Mewtu

Autoplay

Bisaflor ist unabhängig von der Starterwahl betroffen

Falls ihr jetzt wie einige andere in diesem Reddit-Post davon ausgeht, dass die Belohnung für Hauptmission 29 sich je nach Starter-Pokémon unterscheidet, müssen wir euch diesen Zahn ziehen. Der Bisaflornit ist immer die Belohnung der Hauptmission 29, unabhängig von eurer Wahl bei Professor Magnolia. Im Falle eines Schiggys müsste dann das Megamanie-Pokémon also ein Turtok und bei einem Glumanda ein Glurak sein. Dem ist aber nicht so: Es ist immer Bisaflor. Das heißt, dass Bisasam-Fans warten müssen, egal, was sie auch tun.

Praktischer wäre es gewesen, wenn die Entwickler*innen je einen Kanto-Mega-Stein für jedes der drei Pokémon in den Shop gepackt hätten und einen der beiden Glurak-Steine als Missionsbelohnung genutzt hätten – denn das Feuer-Pokémon besitzt aufgrund von zwei Mega-Entwicklungen gleich zwei Stück. So hätten die Glurak-Fans von Anfang an immerhin einen Stein zur Auswahl gehabt und nach Abschluss der Mission beide – und Bisaflor-Fans wären auf diesem Wege nicht so lange leer ausgegangen.

Diese Meinung findet sich auch in zahlreichen Kommentaren unter dem erwähnten Beitrag auf Reddit. Einige User sehen hinter der Entscheidung einfach nur die Lust der Entwickler*innen, Bisaflor zu schikanieren.

Pokémon-Legenden: Z-A hat gerade frisch seinen Story-DLC Mega-Dimension erhalten. Seit dem 10. Dezember könnt ihr noch mehr Pokémon fangen und sie mithilfe neuer Steine Mega-Entwickeln. Während Knackrack, Lucario und Absol eine zusätzliche Mega-Entwicklung erhalten, erwarten andere Taschenmonster erstmals die neue Form.

Habt ihr euch bei Professor Magnolia ebenfalls für Bisasam entschieden und wurdet daraufhin enttäuscht?