Fallout-Serie: Episode 7 und 8 erscheinen in Deutschland früher - Ab wann ihr das Staffelfinale auf Amazon schauen könnt

Die letzten beiden Episoden der 2. Staffel könnt ihr jetzt früher schauen.

Freut ihr euch bereits auf die letzten beiden Episoden der 2. Staffel von Fallout und seid waschechte Frühaufsteher, dann haben wir eine gute Nachricht für euch. Das Staffelfinale wurde nämlich um sechs Stunden vorverlegt.

Wann erscheint das Staffelfinale von Fallout?

Bis die nächste Episode auf Amazon Prime Video erscheint, dauert es nicht mehr lange.

Release von Episode 7:

Datum: Mittwoch, der 28. Januar

Mittwoch, der 28. Januar Uhrzeit: 3:00 Uhr

Release von Episode 8:

Datum: Mittwoch, der 04. Februar

Mittwoch, der 04. Februar Uhrzeit: 3:00 Uhr

Während die letzten beiden Episoden der 2. Staffel hierzulande lediglich etwas früher erscheinen, bedeutet die Verschiebung für die USA, dass hier die Folgen bereits am Abend und nicht erst um Mitternacht veröffentlicht werden.

Das sagt Amazon zur neuen Sendezeit

Auf X schreibt der offizielle Fallout-Account:

"Guten Morgen, Vault-Bewohner. Aufgrund der großen Beteiligung und des starken Interesses haben wir die Startzeiten für die verbleibenden Episoden der zweiten Staffel geändert. Episode sieben beginnt nun am Dienstag, dem 27. Januar, um 18 Uhr PT, die achte Episode nun am Dienstag, dem 3. Februar, um 18 Uhr PT. Wir freuen uns über eure Pünktlichkeit!"

Ist eine dritte Staffel von Fallout bereits bestätigt?

Ist sie! Das hat Todd Howard bereits Mitte Dezember in einem Interview mit Variety verraten. Demnach wird aktuell das Drehbuch geschrieben.

Über den Release lässt sich bislang nur spekulieren. Fakt ist, dass zwischen dem Release der ersten und zweiten Staffel eineinhalb Jahre lagen. Wird der Release-Rhythmus beibehalten, geht es mit Staffel 3 ungefähr gegen Mitte 2027 weiter.

Was glaubt ihr, wird im Staffelfinale von Season 2 passieren und meint ihr, eine der Hauptfiguren wird das Ende nicht überleben?