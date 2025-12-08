Zur großen Fallout-Romanze wird es in Season 2 nicht kommen, egal wie sehr ihr sie euch wünscht

Fangen Lucy und der Ghul etwas miteinander an? Ella Purnell hat eine deutliche Antwort.

Am 17. Dezember startet endlich die zweite Staffel von Fallout auf Amazon Prime und wir erfahren, wie es mit Lucy, dem Ghul und Maximus im radioaktiv verseuchten Wüstensand von New Vegas weitergeht. Vor dem Start der neuen Folgen brennen eingefleischten Fans natürlich etliche Fragen unter den Nägeln: Welches Ende von Fallout: New Vegas ist Kanon und: Werden Lucy und der Ghul ein Paar?

Nein, Lucy und der Ghul werden kein Paar

Äh, was? Jap. Innerhalb des Fallout-Fandoms ist "Ghoulcy" (der Ship-Name der heiß gewünschten Romanze zwischen Lucy und dem Ghul) ein Riesending. Filtern wir auf AO3, der beliebten Website für Fan-Fictions, nach dem Hashtag "Ghoulcy" finden wir über 400 Ergebnisse.

Aber wie sieht's denn nun aus? Können wir in der zweiten Staffel von Fallout wirklich eine Romanze zwischen Lucy und dem Ghul erwarten? Lucy-Darstellerin Ella Purnell liefert in einem Interview gegenüber Geek Culture eine eindeutige Antwort.

Um's kurz zu machen: Eine Romanze zwischen der ehemaligen Vault-Bewohnerin und dem strahlengeschädigten Hollywood-Schauspieler können wir uns abschminken. Ella Purnell hierzu witzelnd im Interview:

Ich würde sagen: Ihr braucht eine Therapie. Ihr könnt ihn nicht heilen. Ihr könnt ihn nicht retten. Lasst es gut sein. Lass es einfach gut sein, Liebes.

Der Ghul-Schauspieler Walton Goggins, der neben Purnell zusammen mit Aaron Moten (Maximus) ebenfalls Teil des Geek Culture-Interviews ist, zeigt sich überrascht darüber, dass so viele Fans Lucy und den Mutanten "shippen". Purnell wiederum werde oft nach einer potenziellen Romanze zwischen den beiden gefragt.

Und tja, nun haben wir's. Ghoulcy bleibt ein Fantraum und wird wohl niemals Realität.

Wann startet die zweite Staffel von Fallout auf Amazon Prime?

Am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025 startet endlich die zweite Staffel von Fallout und kann wie die erste Staffel auf Amazon Prime gestreamt werden.

Allerdings werden nicht alle neuen Folgen auf einen Schlag serviert. Diesmal veröffentlicht Amazon jeden Mittwoch um 9 Uhr eine neue Episode; insgesamt umfasst die zweite Staffel der Endzeitserie 8 an der Zahl.

Achtung, Spoiler, darum geht's in der kommenden Staffel: Am Ende der ersten Staffel machen sich Lucy und der Ghul gemeinsam auf den Weg nach New Vegas. Während die Heldin weiterhin nach ihrem Vater sucht, will der Mutant seine Frau und Tochter aufspüren, nachdem dieser zuvor erfahren hatte, dass sie noch am Leben sind.

Freut ihr euch auf die zweite Fallout-Staffel und seid ihr traurig, dass wir wohl nie eine Romanze zwischen Lucy und dem Ghul sehen werden?