Fan analysiert 400 Animes und findet heraus, auf welchem bestimmten Sitzplatz immer die Hauptcharaktere sitzen - die Antwort unterscheidet sich gar nicht mal so stark vom realen Leben

Die meisten von uns drücken irgendwann im Verlauf ihres Lebens die Schulbank. Deswegen eignet sich die Schule auch so gut als Schauplatz für Animes und weitere Medien, da sich viele Zuschauer*innen auf irgendeine Art und Weise damit identifizieren können. Kein Wunder also, dass unzählige Animes in der Schule stattfinden. Doch wo sitzen eigentlich die Hauptcharaktere?

Nach der Analyse von 400 Animes: Hier sitzen die Hauptcharaktere

Die Frage nach dem häufigsten Sitzplatz von Anime-Hauptcharakteren hat sich auch der Fan und Redditor Math082r gestellt. Die Antwort darauf gibt eine Analyse von 400 unterschiedlichen Werken, die der User als Tabelle wie folgt darstellt:

Das ist auf dem Bild zu sehen: Die Hauptcharaktere in Animes tummeln sich laut der Tabelle in der hinteren Ecke des Klassenzimmers, direkt neben den Fenstern – dort, wo sich üblicherweise die coolsten Kinder der Klasse befinden. Der User Math082r kann ganze 92 Hauptcharaktere auf dem hintersten Fensterplatz identifizieren. Eine Reihe weiter vorn sitzen immer noch 58 Charaktere und bestimmen damit den zweitbeliebtesten Platz.

Überhaupt sind die Fensterplätze in Animes wohl sehr beliebt. Es handelt sich dabei jeweils um den beliebtesten Sitzplatz in allen Reihen. Die Plätze nahe den Türen zu den Gängen werden hingegen gemieden. In der zweiten Reihe hat sich kein einziger Hauptcharakter in 400 Animes an den Randplatz neben den Schulfluren setzen wollen.

Die Vorgehensweise für die Analyse

Klassenzimmer-Layout: In den Kommentaren erzählt Thread- sowie Analyse-Ersteller*in Math082r, wie er oder sie vorgegangen ist. Dabei hält der User fest, dass nicht alle Klassenzimmer nach demselben 5x6-Layout gestaltet sind. Weil es sich in den ausgesuchten Beispielen aber um die häufigste Gestaltung handelt, habe sich Math082r schlussendlich dafür entschieden. Das zweithäufigste Layout sei das 6x6-Format.

Hauptcharakter-Problem und wechselnde Plätze: Math082r geht außerdem auf die Schwierigkeiten ein, wenn ein Anime mehrere Hauptcharaktere besitzt oder sie ihren Sitzplatz im Verlauf der Handlung wechseln. Hier schreibt der User offen, sich vor allem auf Animes gestützt zu haben, die er bereits kannte, und sich jeweils auf den Sitzplatz zu Beginn der Handlung festzulegen.

Wenn ihr euch fragt, welche 400 Animes in der Analyse einbezogen wurden, findet ihr ein Google-Docs-Dokument im Kommentar verlinkt, das die detaillierte Auflistung zeigt. Das nennen wir Hingabe!

Ein Spaß, der die Community zum Plaudern bringt

In den Kommentaren entdecken wir unter anderem interessante Vorschläge zur Ergänzung der Tabelle. LewdGarlic stellt sich etwa die Frage, wie wohl die Tabelle in Bezug zu weiblichen und männlichen Protagonist*innen aussieht und wie deren Verteilung ausfällt.

Der User Salty145 kassiert hingegen den Top-Kommentar für die Idee, eine Light Novel mit dem Titel “Ich sitze auf Platz B5, aber kann ich immer noch der Hauptcharakter meiner eigenen Harem-Romance-Comedy werden?!“ basierend auf der Liste zu machen. Ein Scherz, der bei der Anime-Community nach einigen ziemlich absurden Titeln von realen Werken runtergeht wie Butter.

Wie eingangs schon erwähnt, können sich die meisten von uns in irgendeiner Form mit der Schulzeit identifizieren. Deswegen lädt eine solche Tabelle natürlich zum Gespräch ein. Mein Hauptcharakter-Potenzial fällt beispielsweise eher tief aus, weil ich mich während der Schulzeit oft in die vorderste Reihe gesetzt habe. So konnte ich Diskussionen um Sitzplatzordnungen überwiegend umgehen. Einzig und allein Nickerchen und andere Blödeleien waren dadurch erschwert.

Und jetzt seid ihr dran: Habt/Hattet ihr durch euren Sitzplatz in der Schule das Potenzial zum Anime-Hauptcharakter?