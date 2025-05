Fantasy Life i: Schnell Geld verdienen und tausende Gulden scheffeln

So bekommt ihr in Fantasy Life i schnell 10.000 Gulden für Tante Anne und noch viel mehr.

Das neue Fantasy Life i will regelmäßig Gulden von euch sehen. Die klimpernde Währung ist daher vor allem zu Beginn ziemlich knapp, wenn Tante Anne ganze 10.000 Gulden von euch haben will. Wie ihr möglichst schnell reich werdet und euch mehr leisten könnt, erfahrt ihr hier.

Schnappt euch direkt nach dem Start 12.000 Gulden

Falls ihr gerade euren Spielstand gestartet habt, können wir euch nur ans Herz legen, so schnell wie möglich alle 12 verfügbaren Leben in Ticksingen freizuschalten. Das ist zwar relativ zeitintensiv, aber im Endeffekt werdet ihr ohnehin alle Berufe lernen wollen.

Sprecht einfach mit Anne in der Lebensgilde, wählt ein Leben aus und redet dann mit dem entsprechenden Meister-NPC. Ihr könnt dabei die meisten Tutorials überspringen und erhaltet direkt nach dem Gespräch 1.000 Gulden pro Leben.

Die Einführungsmissionen lohnen sich hauptsächlich für jeweils ein Leben pro Kategorie Kampf, Sammeln und Herstellen, da sich die Mechaniken innerhalb der Bereiche stark ähneln oder teils sogar identisch sind.

Macht die Nebenquests in Ticksingen

Habt ihr die 12 verfügbaren Leben gelernt, könnt ihr auch alle Nebenaufgaben lösen, die euch in Ticksingen von der Bevölkerung angeboten werden. Meistens geht es nur darum ein bestimmtes Material zu finden oder einen spezifischen Gegenstand herzustellen.

Als Belohnung bekommt ihr neben Items auch immer Geld. Tante Anne gibt euch ebenfalls kleine Quests, für die ihr teils mehrere tausend Gulden bekommt. Hakt also am Anfang direkt alles ab, was das kleine Dorf zu bieten hat.

Im Laufe der Einführung möchte Anne 10.000 Gulden von euch, als Reparationszahlung für eure Bruchlandung auf der Insel. Mit allen Leben und Quests sollte es kein Problem sein, den Wert zu erreichen. Außerdem - kleiner Spoiler - dürft ihr das Geld am Ende sogar behalten.

Und wie kriege ich danach Geld?

Eure Haupteinnahme-Quelle für Geld sind weiterhin Quests und das Verkaufen von Items, die ihr gefunden, hergestellt oder angebaut habt.

Dabei gilt die Faustregel: Je höher das Level eines Gegners, desto wertvoller sind die gedroppten Gegenstände. Das gilt auch für Bäume, Erzquellen, Gemüse und Co.

Ihr solltet jede Nebenquest annehmen, die ihr an den weißen Sprechblasen über den Köpfen von NPCs erkennt. Für jeder der meist recht simplen Aufträge bekommt ihr Items, die ihr im Zweifel wieder verkaufen könnt, und Gulden.

Sobald ihr das Farmer-Leben freigeschaltet habt, könnt ihr in eurem Stützpunkt Felder anlegen und Gemüsesamen anbauen. Alles Nötige bekommt ihr in eurem Gildenhaus zu kaufen. Die Investition ist es aber wert, wenn ihr eure grünen Freunde regelmäßig pflanzt und erntet. Gemüse könnt ihr außerdem in Gigantien an SB-Ständen gegen verschiedene Belohnungen und Eicheln verkaufen.

Scheut euch nicht davor, Items zu verkaufen

Neben Gemüse und gesammelten Blumen werdet ihr in Dungeons und von besiegten Monstern jede Menge Krempel bekommen. “Großer Schweif” von besiegten Viechern könnt ihr beispielsweise gut in großen Mengen gegen ordentliche Mengen Geld verkaufen.

Gleiches gilt für Werkzeuge und Waffen, die ihr nicht mehr braucht. Sobald ihr einen Lebensrang auf “Lehrling” und darüber hinaus gesteigert habt, bekommt ihr bessere Hilfsmittel. Die Vorherigen könnt ihr dann verkaufen. Solltet ihr sie doch mal für eine zufällige Nebenquest brauchen, lassen sie sich im Notfall wieder herstellen.

Verkaufsgegenstände: Einige Items in eurem Inventar haben die Kategorie "Verkaufsgegenstände". Sie sind in der Regel recht viel wert und ihr könnt sie bedenkenlos abgeben. Damit ihr keins überseht, solltet ihr die Filter-Funktion bei Händlern nutzen. Öffnet die Filter-Liste und wählt den Punkt "Handelswaren" und lasst die Kasse klingeln.

Nicht alles kostet Gulden: In eurem Stützpunkt solltet ihr zudem immer ein Auge auf die verschiedenen Angebote des Händlers Maolo im Gildenhaus haben. Der Knuffling bietet viele Items für Gold oder Göttinnenmiere an.

Das gilt auch für wichtige Items wie Genesungstränke, Ausdauertränke oder Gemüsesamen, die schnell ins Geld gehen können. Da Göttinnenmiere in Form von blauen Blumen automatisch auf eurem Stützpunkt nachwächst, bietet es sich durchaus an, die Währung für Tränke und Co. im Blick zu haben.

Grundsätzlich werdet ihr trotzdem nicht drumherum kommen, viel Zeit ins Grinden zu stecken. Sollte uns ein besserer Weg auffallen, wie sich außerordentlich schnell Geld scheffeln lässt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Was denkt ihr: Findet ihr die Balance zwischen Grind und Belohnung in Fantasy Life i gelungen oder würdet ihr gerne weniger schuften?