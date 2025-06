Fantasy Life i: Entwickler Level-5 behebt einen der nervigsten Kritikpunkte und lässt uns endlich besser sehen, wo wir hinlaufen

Level-5 kündigt neue Verbesserungen für Fantasy Life i an.

Entwicklerstudio Level-5 hat angekündigt, dass in kommenden Updates ein wichtiger Kritikpunkt an Fantasy Life i: Die Zeitdiebin adressiert werden soll. Zukünftig sollt ihr dank besserer Kamerawinkel mehr von der Spielwelt sehen können.

Die Nachricht kommt direkt von Akihiro Hino, dem CEO von Level-5. Auf Twitter verbreitet er die frohe Kunde und zeigt auch direkt ein paar Screenshots, die den neuen Kamerawinkel präsentieren.

Auf den Bildern sind die kommenden Perspektiven in der Vergangenheit und in Gigantien gut sichtbar. Vor allem in der Vergangenheit dürfte die Spielbarkeit sehr von der neuen Kameraeinstellung profitieren. Bisher ist der Winkel hier derart steil, dass teilweise die Übersichtlichkeit beim Erkunden mancher Gebiete leidet, was auch wir in unserem Test von Fantasy Life i kritisiert haben.

In Gigantien ist der Winkel ohnehin flacher, doch auch hier soll noch einmal nachgeholfen werden. Das ist gut, denn so wird die Weitläufigkeit der großen Open World deutlicher und entfernte Ziele lassen sich einfacher entdecken.

Im japanischen Tweet geht Hino darauf ein, dass sich viele Fans Änderungen an der Kameraperspektive gewünscht haben, um mehr von der Spielwelt sehen zu können. Außerdem erklärt er, wann der Patch veröffentlicht wird.

Wann ist der Release? Je nach Plattform werden die Updates ab Mitte Juni ausgerollt. Mit dabei sollen auch weitere Verbesserungen sein, auf die er allerdings nicht konkreter eingeht. Je nachdem, ob ihr auf PlayStation, Xbox, Switch oder PC unterwegs seit, könnte es also ein paar Tage mehr oder weniger dauern.

Bereits angekündigt ist ein kostenloser DLC für Fantasy Life i. Die neuen Inhalte sollen unter anderem das Endgame erweitern und mehr Beschäftigungen für Charaktere mit besonders starker Ausrüstung liefern, beispielsweise die 16 legendären Waffen und Werkzeuge.

Weiterhin wünschenswert für zukünftige Patches wäre eine Erhöhung des Gebäude-Limits im Baumodus des eigenen Stützpunkts. Aktuell sind zusätzlich zum eigenen Haus lediglich sechs weitere Wohnhütten möglich, obwohl es insgesamt 50 Charaktere gibt.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Update oder hattet ihr bisher keine Probleme mit der Kamera?