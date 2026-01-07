Fantasy Life i: Neuer Gratis-Code schenkt euch einen Haufen legendärer Crafting-Ressourcen

Fantasy Life i verschenkt seltene Ressourcen an euch.

Fantasy Life i kam zum Release im letzten Jahr ziemlich gut an. Nun hat Entwickler Level-5 bekannt gegeben, dass sich das Cozy-RPG über 1,5 Millionen Mal verkauft hat und zur Feier dieses Meilensteins gibt’s kostenlose Belohnungen für alle.

Das ist der neue Code:

G67W5CLX: 3x Legendäres Wollerhorn, 3x Legendäres Wollerfleisch, 3x Legendärer Funkeldiamant, 3x Legendärer Elysienstamm, 3x Legendärer Sausefisch, 3x Legendärer Kartoffelkönig und 150x Änderstein

Legendäre Crafting-Materialien gehen auf’s Haus

Wie sich an der häufigen Wiederholung des Wortes "legendär" erahnen lässt, hat es das Item-Paket durchaus in sich. Die seltenen Ressourcen könnt ihr etwa verwenden, wenn ihr – Trommelwirbel – legendäre Waffen und Rüstungen herstellen möchtet.

1:44 Fantasy Life i: Erster Teaser-Trailer zum kommenden Gratis-DLC stellt den Bösewicht und die gruselige Spielwelt vor

Autoplay

Ändersteine sind ebenfalls ein praktisches Hilfsmittel. Mit den blauen Brocken könnt ihr die Werte eurer selbst hergestellten Ausrüstungsgegenstände noch einmal neu auswürfeln lassen, wenn ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden wart – ohne die nötigen Crafting-Materialien noch einmal farmen zu müssen.

Diese Fähigkeit müsst ihr allerdings jeweils in den Skilltrees der Berufe Schmied, Schneider, Schreiner und Alchemist lernen. Ein bisschen Grind ist also nötig, falls ihr noch nicht so weit seid. Nun findet ihr an jeder Werkbank die Option "Ändern".

Falls ihr also nach dem Craften eurer legendären Waffen nicht den "Perfekt"-Rang erreicht habt, könnt ihr mit Ändersteinen neue Versuche wagen, bis ihr das gewünschte Ergebnis erzielt und wirklich alles aus den Ausrüstungsteilen herausholt.

Neuer kostenloser DLC ist gerade erschienen

Falls ihr von Fantasy Life i eine Pause gemacht habt, lohnt es sich nicht nur wegen dem Gratis-Code, wieder einmal vorbeizuschauen. Zu Weihnachten ist der kostenlose DLC "Dunkler Händler Bazarios Intrigen" erschienen, der einen komplett neuen Roguelike-Modus hinzufügt.

Dafür reist ihr über ein Zelt in eurer Basis nach Dösalia, was eine Traum-Variante der Gigantien-Map ist. Dort kämpft ihr gegen Monster und schaltet nach und nach neue Gebiete frei, bis am Ende ein Bosskampf auf euch wartet. Natürlich gibt es auch neue Items und Belohnungen bei einem Händler freizuschalten.

Wie löse ich Codes in Fantasy Life i ein?

Wenn ihr die Geschenk-Codes eingeben wollt, müsst ihr dafür euer Pad aufrufen und über den Punkt "Lieferungen" gehen. Ihr benötigt eine aktive Internetverbindung.

Folgt diesen Schritten zum Einlösen:

Um das Feature freizuschalten, müsst ihr in der Hauptstory mindestens euren ersten Beruf gewählt haben. Danach findet ihr im Pausemenü den Punkt “Lieferungen”, der mit einem kleinen Paket angezeigt wird. Ihr braucht eine aktive Internetverbindung. Falls ihr offline seid, bittet euch das Spiel an dieser Stelle online zu gehen. Wählt hier das Textfeld aus und gebt den entsprechenden Code ein. Die Items sollten dann sofort in eurem Inventar erscheinen. Einige Geschenke könnt ihr unter Umständen erst benutzen, wenn ihr einen bestimmten Punkt in der Story erreicht habt.

Habt ihr alles richtig gemacht, landen die entsprechenden Items in eurem Inventar und ihr könnt sie direkt benutzen.

Was denkt ihr: Wie findet ihr die Belohnung zum Verkaufsmeilenstein von Fantasy Life i?