Red Dead Redemption 2-Spieler findet nach 400 Stunden heraus, wie man die Ingame-Uhrzeit anzeigt - hat vorher eine viel obskurere Methode genutzt

In Red Dead Redemption 2 gibt es mehrere Möglichkeiten, sich die Ingame-Uhrzeit anzeigen zu lassen. Eine davon lässt sich leicht übersehen.

Wie nahezu alle Spiele von Rockstar Games steckt auch Red Dead Redemption 2 voller kleiner Details. Manche davon finden Spieler*innen erst deutlich nach dem Release heraus – und der ist ja mittlerweile schon knapp sechs Jahre her.

Zu diesen Spieler*innen gehört auch Reddit-User MaverickRebel55. Der postete im vergangenen Jahr, dass er laut eigener Aussage erst nach über 400 Spielstunden auf der Uhr herausfand, wie man die Ingame-Uhrzeit im Spiel erfahren kann. Und präsentierte auf der Plattform einen Screenshot der Taschenuhr, die Arthur auf Wunsch anschauen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dass sich diese Funktion leicht übersehen lässt, können wir gut verstehen. Schließlich muss man die Uhr erst über das Item-Ringmenü einstellen und dann aus dem eigenen Inventar kramen. Trotzdem ist es überraschend, dass MaverickRebel55 nach der langen Spielzeit die Uhr im Pause-Menü nicht gesehen hat.

Auch ein Druck auf das Steuerkreuz unten offenbart die aktuelle Ingame-Uhrzeit. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, in Red Dead Redemption 2 zu erfahren, wieviel Uhr es aktuell im Spiel ist.

Auch NPCs können die Uhrzeit in RDR 2 verraten

Was hat MaverickRebel55 bis dahin gemacht? Auch das verrät der User: Er hat einfach NPCs gefragt. Eine Methode, die ebenfalls für eine Überraschung sorgt. Denn in den Kommentaren wird deutlich, dass viele wiederum gar nicht wussten, dass NPCs auch die Uhrzeit verraten können. Uns eingeschlossen. Aus dieser Geschichte kann also vermutlich fast jede*r etwas mitnehmen.

In diesem Video haben wir noch ein paar andere Dinge aufgelistet, die ihr in RDR 2 vielleicht bisher nicht herausgefunden habt:

7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Autoplay

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One, eine Umsetzung für den PC folgte ein knappes Jahr später.

Mit einer Test-Wertung von 96 gehört RDR2 zu den bestbewerteten Spielen in der gesamten GamePro-Historie und ist auch heute noch uneingeschränkt empfehlenswert – etwa wegen seiner immer noch herausragenden technischen Umsetzung sowie der fast schon grenzenlosen Liebe zum Detail, die sich unter anderem auch in den Taschenuhren zeigt.

Welche Details in RDR2 habt ihr erst sehr spät herausgefunden oder entdeckt?