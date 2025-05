Fantasy Life i: Schneller leveln und die maximale Stufe mit allen Leben erreichen

So steigt ihr in Fantasy Life i schneller bis zum Level-Cap auf.

Wenn ihr alles aus Fantasy Life i herausholen wollt, müsst ihr alle 14 Leben hochleveln, um sie auf die maximale Stufe zu bringen. Wo das aktuelle Level-Cap liegt und was ihr beim Grinden beachten solltet, erfahrt ihr hier.

Was ist das maximale Level?

Aktuell könnt ihr alle Leben auf Level 100 steigern, um wirklich alles aus den Berufen herauszuholen. Damit liegt das Level-Cap eine Stufe höher als beim 3DS-Original. Damals war nach 99 Schritten Schicht im Schacht.

Es könnte allerdings sein, dass sich die derzeitige Höchststufe später noch einmal erhöht. Der Vorgänger bekam von Level-5 einen DLC spendiert, der die Grenze auf 200 angehoben hat. Bisher sind für Fantasy Life i keine Erweiterungen angekündigt, möglich wäre es aber.

Man muss kein Mathe-Genie sein, um zu erkennen, dass 14 Leben auf Level 100 zu bringen eine ganze Weile dauern wird. Ihr solltet euch also direkt zu Beginn mit dem Gedanken anfreunden, dass ihr viel grinden müsst. Ein paar Dinge könnt ihr aber trotzdem effizienter machen.

Erledigt Aufgaben, die leicht über eurem aktuellen Level liegen

Egal ob Gegner im Kampf oder Bäume zum Holzhacken: Wenn ihr effektiv leveln wollt, solltet ihr euch immer Herausforderungen suchen, die 1 - 5 Stufen über eurer eigenen liegen. Theoretisch könnt ihr auch noch höher gehen, allerdings wird euch euer Ausdauerbalken irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen.

Wollt ihr das Holzfällen steigern und seid aktuell Level 20, sucht ihr euch also im Idealfall Bäume mit Stufen 1 bis 25. Das Gleiche gilt für Monster oder Crafting-Rezepte, die ebenfalls ein empfohlenes Level haben. Dadurch bekommt ihr bei Erfolg mehr Erfahrungspunkte.

Wenn ihr in Gigantien unterwegs seid, könnt ihr an Türmen zudem den Gebietsrang der jeweiligen Region erhöhen, um es euch absichtlich schwerer (und effizienter) zu machen.

Nutzt immer Schwachstellen und lernt entsprechende Skills

Für alle Sammler-Leben gibt es im jeweiligen Skilltree die Fähigkeit, ein Objekt nach Schwachstellen abzusuchen oder mit Spezialangriffen Bonus-Schaden zu machen. Lernt das unbedingt so schnell wie möglich.

Danach könnt ihr beim Holzhacken, Schürfen oder Angeln Viereck (auf PlayStation) drücken und bekommt einen Hinweis angezeigt, wo sich ein Schwachpunkt befindet.

Bewegt eure Figur zur entsprechenden Stelle. Seid ihr richtig, zeigt der Scan zwei Ausrufezeichen über eurem Kopf an und ihr könnt draufhauen, um Bonus-Schaden zu verursachen. Außerdem winken so Bonus-XP.

Nehmt immer NPCs mit aufs Abenteuer

Um bessere Chancen bei hochstufigen Gegnern zu haben, solltet ihr darauf achten, immer Charaktere als Begleitung mitzunehmen, die ebenfalls die entsprechende Fähigkeit mitbringen. Für Crafting-Fähigkeiten könnt ihr vor dem Start an der Werkbank auswählen, wer euch unterstützen soll.

Minenarbeiter Gruber hilft beim Steine klopfen kräftig mit und erhöht eure Siegchancen gegen schwere Felsbrocken. Doch auch wenn sie nicht direkt mit anpacken, feuern euch die Figuren an und geben euch dadurch wichtige Buffs oder schwächen den Gegner.

Neue Charaktere schaltet ihr für euren Stützpunkt frei, indem ihr der Hauptstory folgt und in Gigantien Dungeons abschließt. Das erlaubt euch auch, noch stärkere Herausforderungen anzugehen, die wiederum mehr XP bringen.

Wenn ihr neue NPCs hochleveln wollt, nehmt sie am besten mit in Dungeons, die ungefähr eurem Kampf-Level entsprechen. Wenn ihr Gegner besiegt die beispielsweise Stufe 30 sind und eure neue Begleitung noch Level 1 ist, rast ihr XP-Balken sehr schnell nach oben.

Nutzt Synergien zwischen mehreren Leben

Einige Leben passen besonders gut zusammen. Nutzt diese Synergien zwischen Sammler- und Herstellungsleben, um mehrere Berufe gleichzeitig effizient zu leveln.

Die Zutaten, die ihr im Farmer-Leben anbaut, könnt ihr beispielsweise sofort in verschiedenen Koch-Rezepten verarbeiten. Stellt in eurem Stützpunkt also am besten eine Werkbank in die Nähe eurer Felder und seht zu, wie in kurzer Zeit zwei Balken gleichzeitig wachsen.

Gute Synergien sind zum Beispiel:

Farmer und Koch

Angler und Koch

Holzfäller und Schreiner

Schürfer und Schmied

Beim Kämpfen solltet ihr euch idealerweise auf ein Leben einigen und dieses permanent nutzen. Vermutlich wird euer Skill als Paladin, Söldner und Co. damit am schnellsten vor allen anderen Leben wachsen.

Vergesst nicht eure Fähigkeitenboards aufzuleveln

Im Grind-Rausch kann es schnell passieren, dass ihr eure gesammelten Erfahrungspunkte nicht auf dem Skillboard ausgebt. Das solltet ihr aber vermeiden, denn die dort freigeschalteten Buffs beschleunigen euer Vorankommen.

Wie bereits erwähnt, solltet ihr bei den Sammler-Leben auf jeden Fall die Fähigkeit “Schwachstellen” lernen, die immer der erste Punkt über dem Mittelpunkt ist.

Davon abgesehen lernt ihr hier mehr Schaden auszuteilen und könnt auch ganz direkt XP-Boosts für das jeweilige Leben erhalten. Also unbedingt immer up-to-date bleiben!

Ansonsten gilt: Ran an den Speck! Von nix kommt nix. Der frühe Vogel fängt den Wurm und ohne Fleiß kein Preis. Fallen euch noch mehr Sprüche in die Richtung ein?