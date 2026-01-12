Fantasy-Rollenspielhit für Switch: Dieses schicke Remake eines 19 Jahre alten Klassikers gibt's jetzt im Top-Angebot!

Optisch ist die Neuauflage dieses Action-Rollenspiels dem Original weit überlegen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein Action-Rollenspiel, das trotz seines berühmten Namens viele von euch verpasst haben dürften, im Angebot schnappen. Das Switch-Remake des ursprünglich im Jahr 2007 erschienenen Fantasy-RPGs, das im Nintendo eShop aktuell noch immer 59,99€ kostet, bekommt ihr dort jetzt schon für 19,99€. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, bekommt ihr bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere Switch-Spiele zu günstigen Preisen. Hier ein paar Beispiele:

Schnelle Action & neue Grafik: Das ist die Rollenspiel-Neuauflage für Switch

3:00 Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - Der Launch-Trailer zeigt die schicke Grafik der Neuauflage

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, eine Neuauflage des Rollenspiels, das ursprünglich 2007 für PSP erschienen ist und die Vorgeschichte des JRPG-Meilensteins Final Fantasy 7 erzählt. Technisch ist das Remake auf einem völlig anderen Niveau als das Original, ihr bekommt jetzt zeitgemäße Grafik mit höherer Auflösung, neuen Effekten, viel detaillierteren Texturen und überarbeiteten Charaktermodellen geboten. Auch der Soundtrack wurde verbessert und die Dialoge sind zumindest auf Englisch und Japanisch komplett vertont.

Auch Steuerung und Kampfsystem wurden überarbeitet, allerdings ohne den spielerischen Kern zu verändern. Nach wie vor handelt es sich bei Crisis Core Final Fantasy VII Reunion um ein Action-Rollenspiel, das auf temporeiche Hack&Slash-Gefechte in Echtzeit setzt. Schnelle Reaktionen beim Ausweichen, Blocken und Angreifen sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Mit den gruppen- und rundenbasierten Kämpfen alter Final-Fantasy-Spiele hat Crisis Core also kaum etwas gemein.

Im Kampf setzt Crisis Core Final Fantasy VII Reunion auf Tempo und Action statt auf Rundentaktik.

Nichts geändert hat sich bei der Story: Ihr seid weiterhin als Elitekrieger Zack Fair für den Großkonzern Shinra in der Metropole Midgar (in der auch Final Fantasy 7 beginnt) und deren Umgebung unterwegs. Unsere Aufgabe ist es dabei, das mysteriöse Verschwinden anderer Soldaten aufzuklären. Dabei wird Zack schnell in ein Geflecht aus Verrat und moralischen Konflikten hineingezogen, das auch dann fesseln kann, wenn man kein Fan von Final Fantasy 7 ist.

Ein Open-World-Rollenspiel ist Crisis Core übrigens nicht, das Design der Spielwelt ist eher altmodisch und manchmal etwas schlauchig. Dafür bekommt ihr aber eine Menge Abwechslung geboten und auch abseits der Hauptgeschichte gibt es mit Nebenquests und Minispielen genug zu tun. Den aktuellen Preis ist die Neuauflage, die in unserem Test 84 Punkte bekommen hat, damit definitiv wert.