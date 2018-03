Far Cry 3 - Release für Classic Edition bekannt: Im Mai geht's los

Far Cry 5 kommt, wie viele Spiele, mit einem Season Pass daher. Der enthält neben kommenden Zombie-, Mars- und Vietnam-DLCs auch die Far Cry 3 Classic Edition. Der Releasetermin für die ClassicEdition ist jetzt bekannt. Am 29. Mai ist es soweit.

In Far Cry 3 gerät unser Held mitten im Traumurlaub in die Hände des verrückten Piratenoberhauptes Vaas Montenegro. Nachdem unser Bruder von Vaas persönlich erschossen wird, können wir entkommen und versuchen nun, den Tod unseres Bruders zu rächen, die Insel zu befreien und irgendwie mit heiler Haut davonzukommen.

Dabei treffen wir natürlich immer wieder auf Vaas und lernen jede seiner verrückten, aber faszinierenden Facetten kennen. Seit dem Release von Far Cry 3 ist Vaas Montenegro einer der Vorzeige-Bösewichte der Videospielwelt.

Die Classic Edition wird keine neuen Inhalte bieten und auch grafische Verbesserungen wurden noch nicht bestätigt. Aber immerhin wissen wir jetzt, wann sie erscheint.

Korrektur: Bei der News ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Wir haben für das Release ein falsches Datum angegeben. Das haben wir jetzt aber korrigiert.

