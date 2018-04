Far Cry 5 - Die Schaufel wird zur Lieblingswaffe der Fans

In Far Cry 5 sind sich Fans gerade einig: Was in PUBG die Bratpfanne kann, kann eine Schaufel in Far Cry schon lange. Das Grabwerkzeug wird vor allem für seine starken Nahkampf-Qualitäten geschätzt. Legenden sprechen sogar von Spielern, die ganze Außenposten nur mithilfe einer Schaufel befreit haben.

Das Gartenwerkzeug lässt sich nämlich auch effektiv auf Gegner werfen, um sie aus der Entfernung zu erwischen. Entsprechende Videos zeigen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Schaufel. Beispielsweise geben sie einen Prima Kühlerschmuck für den Geländewagen ab:

Gegen die Schaufel haben die Sektenanhänger von Eden's Gate nicht den Hauch einer Chance. Denn geworfen wird sie zu einem Speer, den selbst Achilles nicht besser werfen könnte als unser Held:

Selbst für die Jagd auf Tiere scheint es keine bessere Waffe als eine gemeine Schaufel zu geben. Erst lockt man die Tiere mit einem Köder an, und dann lässt man den Spaten fliegen.

Für manche Spieler ist die Schaufel sogar das wichtigste Bewertungskriterium in den Steam-Reviews von Far Cry 5. Steam-User "Chris" ist dermaßen begeistert von dem Teil, dass er dem Spiel 10 von 10 Punkten gibt. Die Übersetzung seiner Begründung lautet: