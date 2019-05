Far Cry 5 ist das erfolgreichste Ubisoft-Spiel auf PS4 & Xbox One

Ubisoft hat den Finanzbericht zum vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht und dabei auch bekannt gegeben, welche Spiele besonders erfolgreich waren. Was die Verkaufszahlen von Titeln der aktuellen Konsolen-Generation angeht, führt Far Cry 5 die Rangliste an (via Dualshockers).

Dieser Erfolg bezieht sich auf die verkauften Einheiten des Shooters. Öfter ist bisher kein andere Ubisoft-Spiel für PS4 und Xbox One über den (digitalen) Ladentisch gewandert. Ein anderer Spitzenkandidat wäre sicherlich Assassin's Creed: Odyssey gewesen, allerdings erschien es circa sieben Monate nach Far Cry 5 und ist dementsprechend ein wenig im Nachteil.

Far Cry 5 war ein voller Erfolg

Wirklich überraschend kommt diese Meldung nicht. Immerhin hat sich das Open World-Spiel bereits in der ersten Woche ganze 5 Millionen mal verkauft. Damit sicherte es sich kurz nach dem Release den Meilenstein "am schnellsten verkauftes Spiel" in der Geschichte des Franchises.

Neben kostenlosen Updates, die beispielsweise Events und neue Waffen hinzufügten, wurde das Spiel auch mit einem Season Pass für die Monate nach der Veröffentlichung erweitert.

Die Geschichte wurde im Februar 2019 mit Far Cry: New Dawn fortgesetzt. Dieses versteht sich als eigenständiges Spin-Off und zählt dementsprechend nicht mit in die Statistik.

Neben Assassin's Creed konnte sich Far Cry 5 damit auch gegen Rainbow Six: Siege, The Division 1 und 2, For Honor und Ghost Recon: Wildlands durchsetzen.