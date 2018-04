Far Cry 5 soll langlebiger als seine Vorgänger werden. Darum verpasst Ubisoft dem Shooter nicht nur einen umfangreichen Editor, sondern auch Live-Events. Das erste Live-Event heißt "Well done" beziehungsweise "Gut durch" und lockt mit einem Flammenwerfer als Spezial-Belohnung. Dafür müssen wir allerdings eine bestimmte Anzahl von Tieren mit Hilfe von Feuer ausschalten. Die Aufgabe hat neben der moralischen Fragwürdigkeit des Ganzen aber natürlich noch einen weiteren Haken: Wir dürfen dabei keine Molotov-Cocktails und auch keinen Flammenwerfer benutzen.

1. Far Cry 5-Live-Event "Gut durch" läuft bis zum 10. April

Nachdem die Live-Events schon eine Weile im Spielmenü angepriesen wurden, steht jetzt das erste davon zur Verfügung. Wenn genügend Spieler mitmachen und die entsprechenden Meilensteine erreichen, kann die Community gemeinsam weitere Belohnungen freischalten. "Gut durch" ist noch bis zum 10. April spielbar. Ihr gelangt über das In Game-Menü zum Punkt Live-Events.

Das sind die Belohnungen fürs erste Live-Event:

Wer die Aufgabenstellung des Live-Evens "Gut durch" erfolgreich erledigt, bekommt als Belohnung den Flammenwerfer "Fackelträger". Die dazu passenden Klamotten erhalten wir aber nur für die gemeinsame Community-Leistung. Auf halber Strecke winken jeweils Silberbarren für die entsprechende Anzahl getöteter Tiere, wir können also Premium-Währung einheimsen.

