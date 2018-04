Far Cry 5 - In der ersten Woche schätzungsweise 5 Millionen Mal verkauft

Mit Far Cry 5 hat Ubisoft einen Volltreffer gelandet. Nachdem Entwickler und Publisher Ubisoft vor einigen Tagen auf seinem Blog verkündete, dass sich Far Cry 5 in der ersten Woche nach dem Launch schneller als jeder andere Far Cry-Titel verkaufen konnte, will das Unternehmen Jeffries Group nun Genaueres zu den Verkaufszahlen des Shooters wissen (via VG247).

Offizielle Angaben zu den tatsächlichen Verkaufszahlen von Far Cry 5 rückt Ubisoft bislang nämlich nicht heraus. Laut Jeffries Group soll sich der Shooter in der ersten Woche jedoch bereits über fünf Millionen Mal auf PS4, Xbox One und PC verkauft haben. Bedenkt aber, dass diese Angaben auf Schätzungen beruhen.

Stimmen diese Verkaufszahlen, dann ist Far Cry 5 auf dem besten Weg, seinen Vorgänger Far Cry 4 zu überholen. Der 2014 erschienen Serienableger konnte sich in seinem ersten Jahr rund acht Millionen absetzen.