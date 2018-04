PC-Spieler dürfen sich ab sofort das Title-Update 4 für Ubisofts Open World-Shooter Far Cry 5 herunterladen. PS4- und Xbox One-Besitzer brauchen aber auch nicht allzu lange auf den neuen Patch zu warten.

Wie Community Manager UbiDom Z in einem Thread im offiziellen Ubisoft-Forum schreibt, soll das Title-Updateam Montag, den 9. April 2018, für die PS4- und Xbox One-Version von Far Cry 5 erscheinen.

Wir berichten natürlich, wann genau das Update auf den Konsolen zum Download bereit steht.

Die Patchnotes für das neue Update haben die Macher ebenfalls im Ubisoft-Forum veröffentlicht. Neben Performance-Optimierungen hat der Patch Verbesserungen der KI sowie diverse Bugfixes im Gepäck. Beispielsweise werden Fehler, die zu Spielabstürzen führen, ausgemerzt.

