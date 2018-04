Far Cry 5 - Das am schnellsten verkaufte Spiel der Far Cry-Geschichte

Far Cry 5 ist seit knapp anderthalb Wochen draußen und hat innerhalb der ersten sieben Tage nach Release bereits die Verkaufsrekorde des Franchises gebrochen. Der neue Shooter konnte in der ersten Woche bereits 310 Millionen US-Dollar einspielen und ist damit der schnellst verkaufte Titel in der Far Cry-Geschichte. Zum Vergleich: Far Cry 4 haben sich Fans beispielsweise in der ersten Woche nur halb so häufig angeschafft.

Nur ein Ubisoft-Spiel ist in der ersten Verkaufswoche häufiger über die Ladentheke gewandert: Tom Clancy's The Division. Das gibt Pubsliher Ubisoft per Pressemitteilung bekannt und hat zur Feier des Erfolgs auch eine humorvolle Infografik in petto. Darin sehen wir witzige Fakten zum Spielverhalten der Fans, die zum Beispiel zusammengerechnet Schaufeln über eine Distanz von 38,8 Millionen Metern geworfen haben.

Far Cry 5 kommt offenbar auch sonst gut bei den Spielern an. Bisher wurden laut Ubisoft mehr als 55.000 Stunden an Sekten-Schießerei auf Twitch gestreamt und YouTube-Videos zum Spiel kommen insgesamt auch über 117 Millionen Aufrufe. In unserem Test konnte Far Cry 5 in Sachen Gameplay zwar Punkten, Story und Bösewicht haben uns jedoch eher ein müdes Gähnen entlockt.

Wie gefällt euch Far Cry 5?