Far Cry 6 auf Deutsch umstellen - So ändert ihr die Sprachausgabe

Wer des Englischen nicht so mächtig ist, oder einfach entspannt auf Deutsch spielen will, kann das wie gewohnt auch in Far Cry 6 tun. Dafür reicht es aber nicht, im Menü einfach auf Deutsch zu stellen. Bei Ubisofts Actionspiel ist das Sprachpaket nämlich nicht automatisch vorinstalliert.

So ladet ihr die Deutsche Sprachausgabe direkt über das Spiel

Egal ob PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series X/S, wir können den Download von Sprachen direkt über das Spiel auslösen. Geht dazu in die folgende Einstellung:

Hauptmenü - Optionen - Audio - Benutzeroberfläche & Sprache - Sprachausgabe

Unter dem Punkt "Sprachausgabe" können wir Deutsch oder eine andere unterstützte Sprache wählen, wodurch das jeweilige Sprachpaket auf eure Konsole heruntergeladen wird. Ist der Download des deutschen Sprachpakets abgeschlossen, können wir das Spiel dort dann auf Deutsch stellen. Außerdem lässt sich unterhalb des Menüpunkts für die Sprachausgabe auch die Sprache des Menüs passend einstellen.

Darüber hinaus können wir beispielsweise auch auf der PS5 die Sprachpakete über die Konsole selbst verwalten. Haben wir das Spiel im PS5-Dashboard angewählt, können wir über die Optionstaste über "Spielinhalte verwalten" auf einzelne Inhalte wie HD Texture Packs, den Season Pass sowie die Sprachen zugreifen. Dort können wir sie einzeln anwählen und löschen bzw. installieren und im Anschluss im Spiel einstellen.

Far Cry 6 ist seit dem 7. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Unseren Test dazu findet ihr hier. Falls ihr zum Spielstart außerdem ein paar hilfreiche Tipps wollt, haben wir einige davon für euch zusammengefasst.