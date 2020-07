Far Cry 6 ist offiziell: Release & Setting mit erstem Trailer enthüllt

Nach einem Leak im Vorfeld ist es jetzt offiziell: Mit Far Cry 6 feiert die beliebte Shooter-Reihe schon bald eine Rückkehr auf Current- und Next-Gen. Das wurde soeben auf der Ubisoft Forward offiziell bestätigt.

Wann erscheint Far Cry 6? Das Spiel erscheint am 18. Februar 2021 für PS4 und Xbox One. Via Abwärtskompatibilität bzw. Smart Delivery könnt ihr Far Cry 6 zudem mit einem kostenlosen Upgrade auf PS5 und Xbox Series X spielen.

Die ersten Bewegtbilder zum Shooter könnt ihr euch hier anschauen:

Im Trailer bekommt ihr einen ersten Blick auf den neuen Bösewicht, der von Giancarlo Esposito, bekannt aus Breaking Bad, gespielt wird.

Es geht auf die fiktive Urlaubsinsel Yara

Das Spiel entführt uns ins tropische Paradies Yara, das optisch an Kuba erinnert. Ein voller Dschungel und malerische Strände zeichnen ein scheinbares Paradies, das ein brutaler und gnadenloser Diktator namens Anton Castillo regiert. Zusammen mit seinem Sohn Diego will er der Nation zu altem Ruhm verhelfen, wobei er auch vor Waffengewalt nicht zurückschreckt.

Laut Leak schlüpfen wir dabei in die Rolle von Dani Rojas und ziehen in einen Guerilla-Krieg gegen Castillo und dessen Gefolgsleute. Dabei verlassen wir uns typisch für die Far Cry-Reihe nicht nur auf die Feuerkraft zahlreicher Waffen, sondern brausen ebenfalls in Fahrzeugen durch die Dschungel von Yara. Gefolgsleute können wir wie schon in Far Cry New Dawn und Far Cry 5 angeblich ebenfalls rekrutieren.

Die Collectors Edition zu Far Cry 6

Pünktlich zur Ankündigung gibt es bereits einen Blick auf die CE des Shooters. Die Inhalte könnt ihr euch im Tweet der Seite PlaysiLounge anschauen:

Alle Infos aus der Ubisoft Forward

Alle Infos aus dem Livestream haben wir für euch in einer übersichtlichen Zusammenfassung aufgearbeitet. Hier erfahrt ihr alles über die Ankündigungen aus der Ubisoft Forward wie Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhall und mehr.

Freut ihr euch auf das neue Far Cry und was sagt ihr zum Setting?