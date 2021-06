Leak: Far Cry 6 macht euch zum Schurken - Ihr spielt wohl als Vaas und Co.

Wie sollte es anders sein? Vor dem heutigen Ubisoft Forward-Event macht ein Leak zu Far Cry 6 die Runde. Dabei handelt es sich um ein Video, das Ubisoft in einigen Ländern offenbar versehentlich vorab auf Youtube veröffentlicht hat. Mittlerweile wurde das Video wieder gelöscht, kann aber noch auf Reddit angesehen werden - ein Fan hat den Trailer aufgenommen.

Was ist zu sehen? Bei dem Video handelt es sich um einen Season-Pass-Trailer, der den möglichen Inhalt kommender DLCs zu Far Cry 6 zeigt.

Das Spannende dabei? In den DLCs schlüpfen wir offenbar in die Rollen der größten Far Cry-Bösewichte, nämlich Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed.

Dass wir die Schurken tatsächlich spielen können, wird im Video praktisch bestätigt: "Du bist Vaas", "Du bist Pagan Min" und "Du bist Joseph" wird nacheinander in Schriftzügen eingeblendet.

Hier seht ihr das Video:

Link zum Reddit-Inhalt

Hinweis: Offiziell bestätigt ist das aber natürlich nicht. Deshalb genießt das Video mit Vorsicht. Ob wir im kommenden neuen Serienableger wirklich als Vaas und Co. spielen können, wird sich vermutlich heute Abend während des Ubisoft Forward-Events zeigen. Dass Far Cry 6 dort gezeigt wird, hat Ubisoft selbst bereits bestätigt.

Wann findet Ubisoft Forward statt? Heute um 21 Uhr. Alle Infos zum Ubisoft-Event und welche Spiele gezeigt werden, das erfahrt ihr in unserer separaten GamePro-Übersicht.

Wer sind die Bösewichte?

Vaas Montenegro

Kommt vor in: Far Cry 3

Was ihn auszeichnet: Von allen Far Cry-Fieslingen genießt Vaas Monetenegro aus Far Cry 3 wohl den größten Kultstatus unter den Fans der Shooter-Reihe. Und das obwohl er rein optisch lediglich wie ein Standard-Videospielbösewicht daherkommt. Aber seine Art macht ihn eben besonders: Vaas ist unberechenbar, weshalb er bis heute zu den bekanntesten Videospielbösewichten überhaupt zählt.

Pagan Min

Kommt vor in: Far Cry 4

Was ihn auszeichnet: Pagan Min sticht alleine schon dank seines knalligen Anzugs aus der olivgrünen Militärmasse aus Standard-Gegnern heraus, die wir in Far Cry 4 über den Haufen schießen. Wie Joseph Seed lebt Kyrats höchstes Tier von seiner Extravaganz und seinem Charisma, brennt sich anders als der Sektenführer aus Teil 5 aber tatsächlich in unser Gedächtnis. Und das obwohl er im Laufe der Story von Far Cry 4 nur wenige Male auf die Bühne tritt.

Joseph Seed

Kommt vor in: Far Cry 5

Was ihn auszeichnet: Joseph Seed aus Far Cry 5 gesellt sich klar zu Pagan Min und Vass Montenegro als ein Far Cry-Bösewicht, der auf Charme und Eloquenz gepaart mit bösartiger Verrücktheit setzt. In seiner Rolle als Anführer einer Sekte, die sich in einer fiktiven Version des US-Bundesstaats Montana breitmacht, muss Seed ja auch dazu in der Lage sein, Menschen für sich zu begeistern. Leider funktioniert das bei seinen Jüngern besser als bei uns.