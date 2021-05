Far Cry 6 stellt einen heißen Kandidaten für die coolste Waffe des Jahres

Far Cry 6 setzt wie teilweise schon Far Cry: New Dawn auf - sagen wir mal - ungewöhnliche Waffen. Denn dank des sogenannten Resolver-Prinzips ist es möglich, Waffen aus diversen Teilen zusammenzubasteln, die so in der Gegend herumliegen. Unter anderem gibt es eine Nailgun, die von einem Kompressor betrieben oder eine auch eine Minigun mit Rasenmähermotor.

Eine besonders abgefahrene Konstruktion- den sogenannten Disc Launcher - konnten wir bereits in einer Vorab-Präsentation des Spiels bewundern. Denn offenbar wird man auch einen Argumentationsverstärker zusammenklöppeln können, der rotierende CD-Rohlinge verschießt. Doch nicht nur das: Offenbar sind auf diesen CDs auch echte Songs, die abgespielt werden, wenn sich die Scheibe langsam vorne in der Waffe dreht.

Ist das schon Ohrwurm oder nur nervig?

Und so trällert die Knarre beispielsweise fröhlich den 90er-Smash-Hit Macarena von Los Del Rio, der nur unterbrochen wird, wenn eine Disc abgeschossen oder das Magazin nachgeladen wird. Das hat natürlich enormes Ohrwurm - aber vermutlich auch einiges an Nervpotential.

Wir sind uns schon jetzt sicher, dass Macarena nicht der einzige Track sein wird, den man in Far Cry 6 mit "abfeuern" kann. Aber nicht nur ein breiteres Musikspektrum, sondern die Idee hinter der Waffe allein könnte den Disc Launcher zu einer der coolsten Waffen machen, die wir jemals in einem Shooter abgefeuert haben.

Mehr Infos zu Far Cry 6

Ubisoft hat in einem Livestream die ersten Gameplay-Szenen von Far Cry 6 gezeigt. Schon eine knappe Woche vorher konnten wir auf einem Digital-Event einen Blick auf das Spiel werfen und haben alle Informationen in einem Artikel zusammengetragen.

Far Cry 6 erscheint für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC.