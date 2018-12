Far Cry New Dawn - Jetzt wissen wir mehr: Alles zu Gameplay & Release

Ubisoft hat mit einem Teaser-Trailer bereits ein neues Far Cry angekündigt, das in der Postapokalypse spielt. Auf den Game Awards 2018 folgte der vollständige Reveal des Shooters Far Cry New Dawn für PS4, Xbox One und PC.

Hier ist alles, was wir jetzt über Release, Setting, Story und Gameplay wissen.

Darum geht's in Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn spielt 17 Jahre nach dem Ende von Far Cry 5 und versetzt uns erneut nach Hope County, Montana.

Das Besondere: Diesmal ballern wir uns durch ein postapokalyptisches Setting, das aber anders als beispielsweise Fallout viel bunter und farbenfroher daherkommt. Das Spiel ist nach dem Ende des fünften Teils angesiedelt.

Konkrete Gameplay-Infos schon bekannt

Was wissen wir über das Gameplay? Konkrete Infos lassen sich bereits in der Youtube-Beschreibung des Trailers herauslesen. Das erwartet euch (via reddit):

erneut Koop-Modus mit 2 Spielern

es gibt viele Raubtiere, denen wir uns in der Wildnis stellen müssen

die beiden Antagonistinnen (die Zwillings-Damen im Spiel) heißen Mickey und Lou, sie führen die brutalen Highwayman an

Die Highwayman bekämpfen wir, indem wir in alter Far Cry-Tradition Außenposten aufräumen. Nach einer Weile könne Feinde aber stärker zurückkehren und stellen dann eine größere Herausforderung für uns dar

Wir rekrutieren wieder Gund for Hire, die jetzt aber aufleveln können und eigene Skills haben

Wir rekrutieren außerdem "Fangs for Hire", wilde Tiere

Wir suchen außerdem nach Joseph Seed, der für die Apokalypse verantwortlich ist

Wir bauen eine Basis auf, indem wir neue Leute rekrutieren und schalten so Waffen und Ausrüstung frei

In Expeditionen verlassen wir die Open World. Das sind kleine Missionen, in denen wir Erfahrung und Items verdienen. Sie sind bei jedem Playthrough anders, also zufallsgeneriert

Wir craften Waffen und Fahrzeuge und modifizieren sie: Im Trailer ist eine Armbrust mit Sägezahnblättern zu sehen

Wann erscheint es? Far Cry New Dawn kommt früher als so manch einer von euch vielleicht vermutet hatte, nämlich bereits am 15. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC.

Freut ihr euch auf Far Cry New Dawn?