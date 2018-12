Far Cry New Dawn - Amazon listet Preis: Kein Vollpreisspiel

Far Cry New Dawn ist der neue Teil von Ubisofts-Shooter-Reihe, der auf den Game Awards mit einem Trailer enthüllt wurde.

Auf Amazon könnt ihr das Spiel bereits vorbestellen, wenn ihr wollt. Auf der Seite offenbart sich damit gleichzeitig der Preis des Spiels: Anders als Far Cry 5 handelt es sich bei dem neuen Teil nicht um einen Vollpreistitel.

Far Cry New Dawn vorbestellbar

Wie teuer ist es? Auf Amazon kostet das Spiel 44,95 Euro für PS4 und Xbox One in der Exclusive-Edition. Die Standard-Edition scheint es nur für den PC zu geben, sie hat allerdings denselben Preis.

Inhalt der Limited Edition:

das Spiel

Ritter-Paket mit Skins für Scharfschützengewehr und Seitenwagen

Warum kein Vollpreis? Mit New Dawn erwartet uns nicht etwa ein neuer Hauptableger der Reihe, sondern ein Spin-off, das an den Ereignissen von Far Cry 5 anknüpft und immer noch in Hope County, aber diesmal eben in der Postapokalypse spielt.

Alle Infos zum Gameplay

Das erwartet euch in Far Cry New Dawn

Damit stellt sich sich natürlich die Frage, was das Spiel in Sachen Umfang im direkten Vergleich zu Far Cry 5 bieten wird. Spätestens zum Release sind wir schlauer.

Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC. Unsere Preview zum Spiel findet ihr hier.