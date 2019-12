Fast and Furious bekommt eigenes Spiel, aber Fans belächeln die Grafik

Mit Fast and Furious: Crossroads bekommt die gleichnamige Filmreihe ein eigenes Spiel für PS4, Xbox One und den PC spendiert. Der Racer mit Vin Diesel und Co. wurde während der Game Awards 2019 enthüllt und zeigt sich in einem ersten Trailer - Viele Spieler beömmeln sich allerdings über die maue Grafik.

Seht hier den ersten Trailer zu Fast and Furious Crossroads

Was wissen wir über Fast and Furious: Crossroads? Das Rennspiel wird von Slightly Mad Studios entwickelt. Das Studio ist unter anderem bekannt für Project Cars 2. Schon 2017 deutete der Chef des Entwicklungsstudios den Titel in einem Stream an.

Wann ist der Release? Im Mai 2020 soll der Racer für PS4, Xbox One und den PC erscheinen, ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht.

So reagieren Spieler auf das Fast and Furious-Game

In den Kommentaren unter dem Trailer auf Youtube wird Fast and Furious: Crossroads von vielen Spielern bislang eher belächelt.

Der Grund? Die Grafik, die tatsächlich eher wie PS3- und Xbox 360-Spiel anmutet.

Hier einige Kommentare:

"Riddick aus dem Jahr 2009 sah besser aus" (DotSlashFrag)

"Dafür hole ich wieder meine 360 aus dem Schrank" (Crimzon Void)

"Kommt das für PS2?" (Remco Langedijk)

"Ist das noch in der BETA-Phase?" (DOG)

Die F&F-Fans haben Lust: In den Kommentaren finden sich natürlich nicht nur Leute, die sich über den Look des Spiels lustig machen. Einige waschechte Fast and Furious-Fans freuen sich darüber, sich mit Vin Diesel hinter den Lenker zu klemmen.

Weitere News von den Game Awards: