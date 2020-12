Festtags-Saison in Animal Crossing: Baumschmuck & Rezepte sammeln

Animal Crossing: New Horizons feiert den ganzen Dezember lang Weihnachten und startet so in mehreren Phasen in unterschiedliche Saisons. Jetzt startet die Festtags-Saison und bringt so Lichter auf eure Insel.

Welche Saisons gibt es noch? Wir fassen für euch die gesamte Weihnachtssaison von Animal Crossing zusammen. Denn bis das Fest am 24. Dezember stattfindet, gibt es einige Dinge, die ihr vorab noch machen müsst:

Wann geht es los? Vom 15. Dezember bis 6. Januar wird eure Insel in mehr Lichter gehüllt sein und gerade nachts strahlen.

So sammelt ihr Baumschmuck ein: Dafür müsst ihr eure Tannenbäume inspizieren. Denn manche haben ab sofort Lichterketten um sich herum. Diese sind aber nicht einfach nur hübsch sondern bringen euch auch Baumschmuck. Dafür müsst ihr einfach an ihnen schütteln und schon kann mit den folgenden Chancen die wichtige Bastel-Ressource herunterfallen:

Rotschmuck : 7,5%-Chance

: 7,5%-Chance Blauschmuck : 7,5%-Chance

: 7,5%-Chance Goldschmuck : 5%-Chance

: 5%-Chance Nichts: 80%-Chance

Alle Bastelanleitungen im Überblick

Wie viele Rezepte gibt es? Insgesamt könnt ihr im Rahmen der Festtags-Saison 15 Rezepte sammeln. Davon kommen 13 aus Ballons, die ihr zufällig aus dem Himmel schießen könnt. Das Festtagsgeschenkpapier und den Geschenkeberg bekommt ihr von Rentier Chris nur am 24. Dezember.

Insgesamt benötigt ihr für alle Rezepte 36 Rotschmuck, 43 Blauschmuck und 42 Goldschmuck, um jeden Gegenstand mindestens einmal gebastelt zu haben.

Alle Rezepte und benötigte Materialien auf einen Blick:

Name Benötigte Materialien Dekotürkranz 6x Blauschmuck

2x Goldschmuck Dreidelspiel 2x Goldschmuck

1x Hartholz Festtagsgesteck 5x Rotschmuck

5x Unkraut Festtagstapete 5x Rotschmuck

5x Blauschmuck

5x Goldschmuck

5x Lehm Leuchtbaum 8x Rotschmuck

8x Blauschmuck

6x Goldschmuck

6x Eisenerz Leuchtgeschenk 3x Rotschmuck

4x Goldschmuck

3x Eisenerz Leucht-Rentier 6x Goldschmuck

5x Eisenerz Leuchtschnee 9x Blauschmuck

3x Eisenerz Objektmobile 1x Rotschmuck

1x Blauschmuck

1x Goldschmuck

4x Ast Tannenbaum 6x Rotschmuck

6x Blauschmuck

6x Goldschmuck

5x Holz

5x Lehm Tannenbäumchen 3x Rotschmuck

3x Blauschmuck

3x Goldschmuck

5x Holz Tischtannenbaum 5x Goldschmuck

3x Ast

2x Lehm Festtagsteppich 5x Rotschmuck

5x Blauschmuck

5x Goldschmuck Festtagsgeschenkpapier 1x Rotschmuck

1x Blauschmuck

1x Goldschmuck Geschenkeberg 3x Rot-Geschenkpapier

1x Bauklotzset

1x Karton

Noch mehr im Dezember erleben

Animal Crossing: New Horizons setzt im Dezember den Fokus auf die Weihnachts-Saison aber tatsächlich gibt es noch mehr zu finden. So ist zum Beispiel ab sofort der erste Monat an dem ihr alle Fische und Insekten komplettieren könnt, wenn ihr keine Zeitreisen verwendet habt.

Freut ihr euch schon auf Weihnachten in Animal Crossing?