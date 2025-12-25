User möchte PC an Freundin verschenken, ihr Bruder schraubt ihn auf und sieht, dass die CPU im Dreck versinkt - als hätte jemand einen Staubsaugerbeutel darüber ausgekippt

Voilà, einmal eine verstaubte CPU zum Mitnehmen bitte. (Bild: Reddit/@Oxyforthebrain)

Auf Reddit finden wir manchmal richtig herzergreifende Geschichten, die uns die schönsten Seiten der Gaming-Community zeigen. Und manchmal eben nicht, weil es dann in die gegenteilige Richtung geht. So wie heute.

Einem geschenkten Gaul schaut man eben doch ins Maul

Die Prämisse dieser nunmehr zwei Jahre alten Geschichte ist eigentlich ganz schön. Reddit-User*in “Oxyforthebrain“ hat von einem Kumpel einen PC geschenkt bekommen, damit seine oder ihre kleine Schwester endlich etwas zum Zocken hat. Als “Oxyforthebrain“ das Gerät jedoch aufmacht, erwartet ihn oder sie folgender Abblick:

In einem Gif zeigt uns “Oxyforthebrain“ das verstaubte Teil noch etwas genauer:

Wie kam es überhaupt erst soweit?

“Oxyforthebrain“ liefert uns zum Glück die Hintergründe, da wir doch etwas gespannt sind. Zuerst einmal handelt es sich um ein sieben Jahre altes Gerät, das häufig im Einsatz war. Das alleine reicht jedoch nicht aus, um eine CPU in diesen Zustand zu bringen.

“Oxyforthebrain“ bringt mehr Licht ins Dunkel: Irgendwann ging die Ein- und Ausschalt-Taste kaputt, so dass der besagte Kumpel die Seitenklappe vom PC abgeschraubt hat und den PC mithilfe eines Schraubendrehers einschaltete, mit dem er einen Kurzschluss verursacht haben soll.

Die Mischung aus offener Seitenklappe, regelmäßigem Einsatz und zuletzt auch noch Katzen führte zu dem Zustand, in dem der User den PC bekommen hat.

Der PC bekommt sein Happy End

Zum Glück bekommen sowohl der PC als auch die kleine Schwester von “Oxyforthebrain“ ein Happy End. Eine fleißige Putzaktion sowie das Ersetzen der Paste lassen das Gerät wunderbar laufen. In einer MacGyver’schen Aktion bastelte der User demnach die Seitenklappe aus einem Kühlschrankregal und stellte die Einschalt-Funktionalität wieder her. Hut ab!

Im Gegensatz zum PC sind die Kommentare köstlich

User*in “Wolf515013“ schreibt das, was wir alle denken: “Oxyforthebrain“ hätte den Post als NSFW (zu deutsch etwa "nicht für das Anschauen auf Arbeit geeignet") markieren sollen, um unschuldigen Augen, die nichts damit zu tun haben wollen, den Anblick zu ersparen.

Auch “Gullible_Bed8595“ trifft den Nagel auf den Kopf mit dem Kommentar, dass der Kumpel wohl eher einen 200 jährigen Großeltern-PC besaß, der nie geputzt wurde. “Theseascary“ legt einen drauf und macht den makabren Witz, dass wohl eher die Asche der besagten Großeltern im PC verteilt wurde.

Um immerhin ein bisschen fair zu sein: Viele Benutzer*innen putzen das Innere ihres PCs nicht. Vielleicht ist dieser Artikel genau der Weckschrei, den auch ihr benötigt habt.

Habt ihr schonmal Hardware in einem solchen Zustand vorgefunden?