Fields of Mistria: Release auf Switch, PS5 und Xbox Series X/S - So steht's um die Konsolenversion

Das sagt der Entwickler zur Konsolenversion von Fields of Mistria.

Mit Fields of Mistria ist frisch eine neue Farming-Sim im Early Access erschienen, die bislang auf Steam ziemlich gut ankommt: Bei bisher knapp über 800 Bewertungen sind 98 Prozent der Rezensionen positiv. Fans loben dabei nicht nur, dass es sich bereits sehr gepolisht anfühlt, auch die Mischung aus Stardew Valley und Anime gefällt der Community.

Kein Wunder also, dass Fans auf anderen Plattformen am liebsten ebenfalls reinspielen würden. Aktuell ist das noch nicht möglich – aber Entwickler NPC Studio macht Hoffnung für die Zukunft.

So stehen die Chancen auf Konsolenversionen

Bislang ist Fields of Mistria nur auf dem PC, beziehungsweise Steam verfügbar. Wer unterwegs zocken will, braucht also im Moment ein Steam Deck.

Es gibt aber Hoffnung für Konsolen-Fassungen: Auf der Webseite des Spiels steht bei den Konsolenfassungen nämlich noch ein "TBA". Das ist kurz für "to be announced", zu Deutsch also: wird bald angekündigt.

Noch etwas konkreter wird es im FAQ zum Spiel bei der Frage, auf welchen Plattformen es verfügbar ist:

"Fields of Mistria ist im Moment für Windows PC verfügbar und ist kompatibel mit dem Steam Deck. Wir fokussieren uns aktuell darauf, das Spiel auf PC auf den 1.0-Release zu bringen und werden mögliche Portierungen in Zukunft evaluieren. Bitte habt ein Auge auf unsere Webseite für zukünftige Ankündigungen!"

Konkret heißt das, dass aktuell noch keine Fassungen für Switch, PlayStation und Xbox in Arbeit sind. Es klingt aber ganz danach, als würden die Chancen in Zukunft zumindest nicht schlecht stehen.

1:21 Neue Life-Sim sieht aus wie die perfekte Mischung aus Stardew Valley und Sailor Moon

Autoplay

Ein wenig Geduld müssen alle Konsolenspieler*innen aber definitiv mitbringen: Aktuell befindet sich Fields of Mistria nämlich noch im Early Access, ist also noch in der Entwicklung. Vor dem Full Release brauchen wir also ziemlich sicher nicht mit Konsolen-Fassungen rechnen.

Ein Blick auf die Steam-Seite des Spiels offenbart, dass der Early Access planmäßig rund ein Jahr dauern soll. Das ist aber natürlich eine vorläufige Prognose und kann sich noch ändern.

Wartet ihr auch auf die Konsolenversion von Fields of Mistria oder schaut ihr vorher schon am PC rein?