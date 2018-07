FIFA 19 - Erster Blick auf Christiano Ronaldo im Juventus Turin-Trikot

Der plötzliche Wechsel von Christiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin hat nicht nur die Fußballwelt durchgerüttelt, denn auch bei EA Sports war man darauf wohl nicht so recht vorbereitet.

Immerhin war Ronaldo schon der angekündigte Cover-Star von FIFA 19, allerdings noch in seinem Real Madrid-Trikot. Jetzt gibt es erstmals einen offiziellen Blick auf die neue Version des portugisischen Superstars.

Via Twitter zeigt EA Sports nun einen kurzen "Champions Rise"-Clip, der Ronaldo als Juventus Turin-Spieler zeigt, gemeinsam mit seinen neuen Kollegen Giorgio Cheillini, Paulo Dybala, Douglas Costas und Emre Cam.

Es wird also nicht lange dauern, bis EA Sports auch das neue Artwork für das FIFA 19-Cover vorstellen wird. Allerdings ist das auch noch das geringste Problem der Entwickler. Wie wir euch schon in unserem Artikel zum Thema erklärt haben, sorgt vor allem der Story-Modus The Journey für ein paar knackige Hindernisse.

Jetzt schon altbacken? Am Ende der Story von FIFA 18 lernt Alex Hunter, der selbst nach Real Madrid wechselt, nämlich Christiano Ronaldo kennen und freundet sich mit seinem vermeintlichen Teamkollegen an. Diese Storyline wird EA Sports aber nur schwer erzählen können, wenn Ronaldo längst in Italien kickt.

FIFA 19 erscheint am 28. September 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 und PC.