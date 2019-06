FIFA 20 angekündigt: "Spielverändernde Neuerung" versprochen

Es wird wohl niemanden überraschen, dass in diesem Jahr ein neues FIFA auf den Markt kommt. Nun hat EA allerdings bekannt gegeben, dass FIFA 20 auf der EA Play im Rahmen der E3 enthüllt wird.

Und damit das Spiel auch offiziell angekündigt.

Auf der offiziellen EA-Website gibt es neben dem Twitter-Post noch einen Countdown, der die Sekunden bis zum Reveal herunterzählt. Außerdem scheint EA größere Pläne zu haben, als einfach nur ein jährliches Update der Mannschaften.

Der Reveal soll laut dem Publisher eine "game changing" Ankündigung beinhalten. Mit weiteren Details wird allerdings noch gespart. Ein paar neue Gameplay-Elemente, die in der Fortsetzung kommen werden, sind allerdings schon bekannt.

Wann ist der Stream? Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als zu warten. Los geht es, zumindest für FIFA 20 am 8. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit. Die Liste an Livestreams von EA beginnt allerdings schon vorher. Um 18:30 Uhr geht es mit Star Wars Jedi: Fallen Order los.

