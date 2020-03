Real Madrid, FC Barcelona & Co spielen ausgefallene Matches in FIFA 20 nach

Wie so viele andere Lebensbereiche trifft die Coronavirus-Pandemie auch die großen Sportveranstaltungen hart. Keines der geplanten Events kann auf absehbare Zeit stattfinden. Aber einige Veranstalter finden kreative Lösungen für dieses Problem. Sowohl Formel 1-Rennen als auch Fußball-Spiele werden zum Teil einfach in den offiziellen Videospielen abgehalten und live übertragen.

COVID-19 sorgt aktuell dafür, dass sämtliche Events abgesagt werden. Selbstverständlich gilt das auch für große Fußballspiele und andere Sportveranstaltungen. Aber zumindest die spanische Fußball-Liga sowie die Formel 1 nutzen jetzt die Möglichkeit, den Wettkampf virtuell auszutragen.

La Liga als eSport: Am vergangenen Wochenende haben diverse spanische Fußball-Teams ihre ausgefallenen Spiele einfach als eSport-Turnier in FIFA 20 nachgeholt. Gewonnen hat das Turnier übrigens Real Madrid mit einem 4:2 gegen Leganés. Gleichzeitig wurden auch Spenden für den Kampf gegen den Coronavirus gesammelt, insgesamt sind über 140.000 Euro zusammen gekommen.

Die Idee geht auf den spanischen eSports-Kommentator Ibai Llanos zurück, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Er hatte auf Twitter vorgeschlagen, die Matches einfach stattdessen in FIFA 20 auszutragen. Der Tweet stieß auf sehr viel Gegenliebe und ging auch dank direkter Antworten von Spielern viral, bis das Projekt umgesetzt und live via Twitch gestreamt wurde.

F1 Esports Virtual Grand Prix: Auch in der Formel 1 wurde angekündigt, die Rennen einfach im offiziellen Spiel F1 2019 auszutragen. Da einige Fahrer offenbar sehr viel mehr Erfahrung im Spielen von Videospielen haben als andere, soll durch entsprechende Anpassungen für Chancengleichheit gesorgt werden.

Die Rennen finden an genau denselben Tagen statt, an denen die Events ursprünglich ausgetragen werden sollten. Alle Infos zu der eSports-Initiative der Formel 1 findet ihr hier.

Wichtige Info: Hierbei handelt es sich nicht um Wettkämpfe, die die Rennen der echten Welt ersetzen. Aber es ist eine sehr angenehme Möglichkeit, Sportfans auch ohne Kontakt zur Außenwelt ein Ersatzprogramm zu bieten.

COVID-19

Die WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer Pandemie erklärt. Verlässliche Informationen zur Situation in Deutschland findet ihr auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheitliche Aufklärung, internationale Entwicklungen im Überblick gibt es bei der WHO (World Health Organization).

Schaut ihr euch die virtuellen Events auch an, oder ist das für euch einfach nicht dasselbe?