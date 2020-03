Zufall statt Skill: FIFA 20 Pro-Turnier wird mit Schere-Stein-Papier entschieden

Die FIFA-Reihe ist nicht nur bei den Fans des Fußballspiels beliebt, sondern auch im eSport eine große Nummer. Mittlerweile gibt es nicht nur internationale Turniere, sondern auch Fußballvereine, die ihre eigene eSport-Mannschaft unterstützen. Vor kurzem waren zwei eSportler jedoch aufgrund von Serverproblemen gezwungen, ihr Match auf eine sehr analoge Art und Weise zu Ende zu führen.

Wie die Gamingwebseite Kotaku berichtet, kam es aufgrund von technischen Problemen der EA-Server zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall während eines EA-lizensierten Qualifier-Turniers. Die beiden Spieler, Hasan "Hasoo19" Eker und Shaun "Brandscha" Galea waren zwar zum von EA bestimmten Zeitpunkt online, konnten sich jedoch nicht finden, um gegeneinander zu spielen.

Deswegen entschieden sich die beiden eSportler, die Sache einfach analog auszutragen: Mit einer Partie Schere-Stein-Papier. Am Ende siegte also nicht Skill, sondern Spielerglück. Für Haoo19 ging die Sache gut aus, er siegte 3 zu 1. Brandscha hingegen reagierte verständlicherweise verstimmt.

Bei so einem Turnier sind Serverprobleme katastrophal. Aber wer ist am Ende für eine Verzögerung verantwortlich? EA? Die Internetversorgung der einzelnen Länder? Oder die Veranstalter des Turniers?

Wahrscheinlich trägt jeder ein bisschen dazu bei. Laut den EA-Turnierregeln haben sich die Spieler ein bestimmtes Zeitfenster lang für ihr Match bereitzuhalten. Wenn es aber genau in diesem Zeitraum zu Serverproblemen kommt, ist das Spiel in Gefahr.

Sollte es sich um Serverprobleme handeln, die mit der Internetversorgung in den dementsprechenden Ländern zu tun haben, kann der Publisher keinen direkten Einfluss auf die Lösung nehmen. Schließlich kann EA nicht einfach so selbst Leitungen legen um eine stabile Verbindung zu garantieren (Die einzigen, die ihre Internetverbindung selbst verbesserten, sind Riot Games, die in den USA eigene Router und Glasfaserkabel verteilten).

Allerdings sind Verbindungsprobleme für viele Fans ein Faktor, den auch jeder Organisator eines Online-Turniers mit einrechnen sollte. Wer ein Turnier ausrichtet, sollte mit allen Eventualitäten rechnen. Eine Alternative für Verzögerungen oder technische Schwierigkeiten wäre in jedem Falle anzuraten, genau wie im physischen Fußball auch.

I cannot believe it !! @EASPORTSFIFA @EAFIFADirect We literally had to play a rock paper scissors becauce we couldn’t find each other to invite in an EA LICENSED QUALIFIER . WTF !! ?? I am done