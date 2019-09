FIFA 20 Top 100 Fußballer: Bester Deutscher nicht von Bayern München

FIFA 20 erscheint noch diesen Monat: Am 27. September ist es endlich soweit. Allerhöchste Zeit also, sich den besten Fußballern der Welt zu widmen. Zumindest den besten virtuellen Fußballern der Welt laut EA. Die veröffentlichen ihre Top 100-Liste der Fußballspieler in FIFA 20. Die hält einige Überraschungen bereit. Wie zum Beispiel die, dass es ein Spieler aus Deutschland in die Top 10 schafft, er aber nicht zu Bayern München gehört.

EA gibt die FIFA 20-Ratings für alle Top 100-Spieler bekannt

Die besten FIFA 20-Spieler: Seit Kurzem gibt es bereits die Liste der besten Fußballer in FIFA 20. Bisher fehlten dabei aber noch die Ratings. Die reicht EA jetzt nach.

Dabei gibt es wenig Überraschungen: Messi steht an der Spitze und Cristiano Ronaldo folgt mit einem 93er Rating an zweiter Stelle.

Auf Platz drei kommt dann Neymar mit einem Rating von 92, dicht gefolgt von Hazard und Bruyne.

Als einziger Deutscher in den Top 10 beweist sich ter Stegen, der Torwart von Barcelona. Als bester Torhüter mischt Oblak mit einem 91er Rating ganz weit vorne mit.

Das ist die Top 10 in FIFA 20:

Lionel Messi, FC Barcelona (94) Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (93) Neymar Jr., PSG (92) Eden Hazard, Real Madrid (91) Kevin De Bruyne, Manchester City (91) Jan Oblak, Atlético de Madrid (91) Virgil van Dijk, Liverpool (90) Mohamed Salah, Liverpool (90) Luka Modric, Real Madrid (90) Marc-André ter Stegen, FC Barcelona (90)

Die komplette Liste mit allen Top 100 Spielern und ihren Ratings findet ihr hier auf der offiziellen Electronic Arts-Seite zu FIFA 20.

FIFA 20-Demo startet heute: Uhrzeit & Download für PS4 & Xbox One

Ihr könnt die FIFA 20-Demo wohl nicht online gegen Freunde spielen, aber dafür heute schon loslegen. Wer sich von den Qualitäten des neuesten Ablegers überzeugen will, kann das ab heute tun.

Die genaue Uhrzeit steht noch nicht offiziell fest. Wir gehen aber davon aus, dass es wie in den letzten Jahren gegen 16 Uhr soweit sein wird.

Darüber hinaus könnt ihr in der Demo auf jeden Fall den Anstoß-Modus ausprobieren. Dass auch der neue Volta-Modus getestet werden kann, gilt allgemein ebenfalls als sehr wahrscheinlich.

Werdet ihr die Demo spielen und was haltet ihr von den Ratings der Top 100-Fußballer in FIFA 20?